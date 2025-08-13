Továbbra is demonstrálnak Szerbia-szerte, a Vucic-párt hívei rendszeresen támadják a tüntetőket

Bácspalánkán és Verbászon is összetűzések voltak az éjszaka folyamán a tüntető polgárok és a Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistái között, írja a délvidéki Szabad Magyar Szó. A lap szerint a kormánypárt szimpatizánsai Verbászon tűzijátékkal és petárdákkal, valamint vízzel teli, lefagyasztott palackokkal, kavicsokkal dobálták a tiltakozó polgárokat, minek következtében többen megsérültek.

„Megégetett a lábamon, miközben ott álltam teljesen nyugodtan. A saját városunkban vagyunk, nem csináltunk semmi rendbontást, ezek pedig máshonnan jöttek. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyesmi megtörténhet” – mondta az N1 tévének egy verbászi demonstráló.

Az N1 tudósítói jelentették, hogy a rendőrség kezdetben ezekben a helyzetekben nem avatkozott be, csak távolságot tartott az SNS-aktivisták és az összegyűlt polgárok között. A polgárok a dobálás után palackokkal és tojásokkal válaszoltak.

A Bácspalánkán és Verbászon történt erőszakos incidensek után a polgárok Újvidéken az SNS Felszabadulás sugárúti irodája elé gyűltek Újvidéken. A tüntetőkkel egy időben megérkezett a bevetési rendőrség egysége is. Néhány újvidéki lakost már a gyülekezés elején előállítottak, mert feliratokat festettek a pártirodára. A rendőrkordon felállítása után a Szerb Haladó Párt aktivistái is kijöttek az irodából, lökdösődés és dobálás kezdődött a Szabad Magyar Szó összefoglalója szerint.

A Bácspalánkán és Verbászon történt incidensek után a Belügyminisztérium is megszólalt, azt állítva, négy rendőr sérült meg, akiket nem az SNS tagjai, hanem a tüntető polgárok sebesítettek meg.

Tavaly november 1-jén szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a balesetben tizenhatan haltak meg. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka 2024-ben is folyt, de júliusban bejelentették, hogy használható. Az elmúlt hónapokban többeket felelősségre vontak, volt miniszter is rács mögé került. A tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek Szerbiában, amelyek a mai napig tartanak, komoly tömegeket megmozgatva országszerte.