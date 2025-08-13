Trump kinevezte magát a Kennedy Központ elnökének, saját maga válogatta ki a díjazottakat, de ő lesz a díjátadó házigazdája is

A Kennedy Központ a világ egyik legmenőbb művészeti intézménye Washingtonban, amely a rangos előadások szervezése mellett évtizedek óta oszt ki életműdíjakat, olyan embereknek, mint Bob Dylan és Charlton Heston, Stevie Wonder és Clint Eastwood, Tina Turner és Martin Scorsese, Paul McCartney és Francis Ford Coppola. Maga a díjátadó is óriási társasági esemény és sztárparádé, olyan pillanatokkal, mint a pityergő Led Zeppelin:

Mint arról mai sajtótájékoztatóján Donald Trump nagyon nyíltan beszélt, ő maga is szeretett volna volna díjazott lenni, bár azt nem fejtette ki, hogy milyen művészeti ágban. (A közönség először nevetett a kijelentésen, de Trump megerősítette, hogy komolyan beszél.) Mindenesetre, az újraválasztása után kirúgta az igazgatótanács tagjainak nagy részét, és kinevezte magát a Kennedy Központ elnökének. A sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy saját kezűleg választotta ki a díjazottakat, és többeket lehúzott a listázóról, mert politikailag nem voltak megfelelőek, túl woke-ok voltak, ahogy fogalmazott. Azt elismerte, hogy többen visszautasították a díjat a megváltozott körülmények miatt.

Az idei díjazottak között van a full trumpista Sylvester Stallone, valamint Gloria Gaynor énekesnő és a KISS zenekar, George Strait country-énekes és Michael Crawford színész-énekes.

A díjátadó házigazdája, mint azt bizonyára kitalálták a kedves olvasók, maga Donald J. Trump lesz.

Az elnök megígérte, hogy a Kennedy Center az amerikai függetlenség 250. évfordulójának 2026-os ünnepségeire a művészetek és a kultúra „koronaékszere” lesz. Hosszan beszélt a Potomac folyóra néző épület üléseinek javításáról és felújításáról.

Miután év elején elbocsátotta a kuratórium tagjait és a munkatársak jelentős részét, sok előadó lemondta a központban tervezett fellépéseit, köztük a Broadway-siker Hamilton producerei, akik nyilatkozatukban úgy fogalmaztak: „nem tudunk támogatni egy olyan intézményt, amelyet külső erők kényszerítettek arra, hogy elárulja küldetését, mint a művészet szabad kifejezését elősegítő természetes kulturális központ.”

A 250 éves ünnepségekre hivatkozva a Trump-adminisztráció felülvizsgálja a világ egyik legnagyobb múzeumi hálózata, az évente tízmillió látogatót vonzó washingtoni Smithsonian-hálózat kiállításait, és hozzáigazgítja az anyagot Trump ízléséhez. (via BBC)