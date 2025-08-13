Trump már második csúcsról beszél, Zelenszkij bevonásával, de semmit nem akar garantálni

Nem sokkal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellárral való egyeztetés után Donald Trump sajtótájékoztatón beszélt arról, mire lehet számítani a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozón.
Az amerikai elnök kijelentette: Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé. Az európaikkal való videóhívásról azt mondta, „nagyon jó” beszélgetés volt.
Trump a sajtótájékoztatón felvetette egy második csúcstalálkozó ötletét is, amelyen már Zelenszkij is részt venne. Ez szerinte akkor történhet meg, ha pénteken érdemi lépéseket tudnak tenni a béke felé.
Amerikai és európai tisztviselők állítólag már vizsgálják a találkozó lehetséges helyszíneit, és úgy tűnik, hogy európai és közel-keleti városok is szóba jöhetnek.
Trump elismerte: nincs arra garancia, hogy meg tudja győzni Putyint arról, hogy hagyjon fel az ukrán civilek elleni támadásokkal.
Zelenszkij és Merz a Trumppal való videóhívás után szintén konstruktív beszélgetésről számoltak be egy sajtótájékoztatón. Öt alapelvben állapodtak meg az amerikai elnökkel (ezeknek a pontoknak egy részére most Trump is reflektált):
Merz külön kihangsúlyozta, hogy
„a területi kérdésekről szóló tárgyalások során a jelenlegi kontaktvonalnak kell kiindulási pontként szolgálnia. Az orosz megszállások jogi elismerése nem kerülhet napirendre”.
A pénteki orosz-amerikai csúcsról itt írtunk bővebben. Közben az orosz hadsereg meglepetésszerű előretörést ért el az ukrán fronton, amit itt elemeztünk. (via The Guardian)
Maratoni videóhívásokban van Volodimir Zelenszkij és legfontosabb európai partnerei a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt. Az ukrán elnök és a német kancellár közösen hívták fel Trumpot Berlinből, utána sajtótájékoztatón számoltak be a beszélgetésről.
Elvileg pénteken, az oroszoktól megvett Alaszkában fogadja Donald Trump az orosz elnököt, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak, jelen állás szerint az ukránok nélkül. Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.
Néhány napja megmozdult a front Ukrajnában, az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra, Dobropillija irányába. Ukrán szempontból ekkora baj nem volt 2022. tavasza óta, ehhez pedig az oroszok erőfölénye mellett az ukrán katonai és politikai vezetés hibái is hozzájárultak Katonai szemmel elemezzük, hogy törént az áttörés, és milyen lehetőségek állnak az ukránok előtt.