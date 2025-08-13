Trump már második csúcsról beszél, Zelenszkij bevonásával, de semmit nem akar garantálni

Nem sokkal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellárral való egyeztetés után Donald Trump sajtótájékoztatón beszélt arról, mire lehet számítani a pénteki orosz-amerikai csúcstalálkozón.

Az amerikai elnök kijelentette: Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé. Az európaikkal való videóhívásról azt mondta, „nagyon jó” beszélgetés volt.

Trump a sajtótájékoztatón felvetette egy második csúcstalálkozó ötletét is, amelyen már Zelenszkij is részt venne. Ez szerinte akkor történhet meg, ha pénteken érdemi lépéseket tudnak tenni a béke felé.

Amerikai és európai tisztviselők állítólag már vizsgálják a találkozó lehetséges helyszíneit, és úgy tűnik, hogy európai és közel-keleti városok is szóba jöhetnek.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Trump elismerte: nincs arra garancia, hogy meg tudja győzni Putyint arról, hogy hagyjon fel az ukrán civilek elleni támadásokkal.

Zelenszkij és Merz a Trumppal való videóhívás után szintén konstruktív beszélgetésről számoltak be egy sajtótájékoztatón. Öt alapelvben állapodtak meg az amerikai elnökkel (ezeknek a pontoknak egy részére most Trump is reflektált):

  1. Ukrajnának is részt kell vennie a tárgyalásokon (ha nem most, a következőn mindenképp);
  2. először fegyverszünetet kell kötni, utána lehet a továbbiakról tárgyalni;
  3. Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákat kell adni;
  4. Oroszországnak nincs vétó joga Ukrajna EU-, vagy NATO-csatlakozása ellen;
  5. és további szankciókra van szükség, vagyis fenn kell tartani a nyomást Oroszországon, közös transzatlanti stratégia kell.

Merz külön kihangsúlyozta, hogy

„a területi kérdésekről szóló tárgyalások során a jelenlegi kontaktvonalnak kell kiindulási pontként szolgálnia. Az orosz megszállások jogi elismerése nem kerülhet napirendre”.

A pénteki orosz-amerikai csúcsról itt írtunk bővebben. Közben az orosz hadsereg meglepetésszerű előretörést ért el az ukrán fronton, amit itt elemeztünk. (via The Guardian)

