Új-Kaledónia mégsem lesz az új-kaledóniaké

Emmanuel Macron látogatása 2023 nyarán Fotó: RAPHAEL LAFARGUE/AFP

Új-Kaledónia fő függetlenségpárti szövetsége kedd késő este hivatalosan elutasította a Párizs által felvetett javaslatot, amely a francia fennhatóságú Csendes-óceáni szigetcsoport új státuszának létrehozására irányult. Ezzel gyakorlatilag meghiúsul a megállapodás, hacsak nem történik jelentős fordulat.

Egy hónappal ezelőtt történelminek mondott megállapodást kötöttek a függetlenségpárti és a Franciaország-párti erők egy új konstrukcióról, ami egyszerre szól egy új, nemzetközileg is elismerhető állam megteremtéséről és a francia fennhatóság új formában való folytatásáról.

A Párizstól 17 ezer kilométerre, szó szerint a Föld másik felén lévő Új-Kaledónia Franciaország egyik tengeren túli területe, ahol hosszú ideje küzdenek a bennszülött kanak csoportok a függetlenedésért - így ez az egyik utolsó, a szó klasszikus értelmében vett antikolonialista harc egy egykori gyarmattartó ellen. Másfelől, az Ausztráliától mintegy 1200 kilométerre keletre fekvő szigetcsoport stratégiai jelentőségű katonai bázisként és a szigeten felfedezett nikkelkincs miatt is fontos. Új-Kaledóniában 2018 óta három népszavazást rendeztek a függetlenségről, és a függetlenség támogatói mindhárom alkalommal vereséget szenvedtek.

A fordulat mögött az áll, hogy a megállapodás nem tartalmazott rendelkezéseket az Új-Kaledónia függetlenségéről szóló új népszavazásról – ezen akadtak fenn a függetlenségpártiak, annak ellenére, hogy a saját tárgyalójuk korábban nem emelt kifogást.

Manuel Valls, Franciaország tengerentúli területekért felelős minisztere vasárnap egy Facebook-bejegyzésben előre jelezte a megállapodás elutasítását, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a függetlenségpárti politikusok hátat fordítottak egy „történelmi kompromisszumnak”. Jövő héten Új-Kaledóniába utazik, hogy utolsó kísérletet tegyen a megállapodás megmentésére. (Politico)