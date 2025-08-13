Ukrajna hajlandó tárgyalni arról is, hogy első nekifutásra a háborúzó felek csak a légitámadásokat szüntessék be

Ukrajna készen áll arra, hogy egyeztessen a légitámadások kölcsönös beszüntetéséről. Erről Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója beszélt az olasz Corriere della Serának adott interjújában. Szerinte Washington a teljes tűzszünetre vonatkozó ajánlatot tett Moszkvának, de mivel ezt az oroszok nem fogadják el, más verziókban kell gondolkodni.

Podoljak azt mondta, a légitámadások beszüntetése kulcsfontosságú, hiszen most az oroszok nemcsak lerombolják Ukrajnát, hanem komoly pszichológiai nyomást is gyakorolnak a megtámadott ország lakosságára. A tanácsadó nem hiszi, hogy Moszkva hajlandó lemondani a légiereje és a drónok tömeges használatáról, de Ukrajna ezt a forgatókönyvet is hajlandó megfontolni, ami az első lépés lenne a valós tárgyalások felé vezető úton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még augusztus 5-én arról beszélt, hogy támogatják a Donald Trump amerikai elnök javaslatát a teljes körű és azonnali tűzszünetre.

Orosz légitámadás utáni állapotok Kijevben, 2025 júliusában Fotó: ANDRE LUIS ALVES/Anadolu via AFP

A nyugati sajtóban még Steve Witkoff amerikai diplomata múlt heti moszkvai látogatása előtt írtak arról, hogy éppen az oroszok jöhetnek elő egy „légi” tűzszünetre vonatkozó kezdeményezéssel. Elemzők szerint ez nekik is éppúgy kedvezne, a sokszor eredményes ukrán dróntámadások ugyanis „elvitték” a háborút Oroszország területére, ami nyugtalanítja Vlagyimir Putyint. Az ukránok elsősorban katonai létesítményeket és olajraktárakat támadnak, de ezeknek az akcióknak a képei is elegendőek, hogy frusztálják az embereket. Ezenközben az oroszok a „földön” fokozatosan nehezebb és nehezebb helyzetbe hozzák az ukránokat, most elsősorban a Donbaszban.

Ide kapcsolódik a jellemzőnek mondható friss hír is, hogy Vlagyimir Putyin rezidenciája környékén legújabban 12 darab légvédelmi rendszert számoltak össze Novgorod megyében.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-én személyesen egyeztet a háborúról az alaszkai Anchorage-ben. (via Meduza)