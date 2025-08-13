Ungár Péter állításai az LMP halotti állapotáról tényt jelentenek, a párt szinte biztosan nem indul a választásokon

Az anyagi és támogatottságbeli realitások nem arra mutatnak, hogy az LMP indul a 2026-os választáson, erhhez kisebb csoda kellene, mondta a Népszavának Kanász-Nagy Máté, a párt korábbi társelnöke, aki szerint hivatalos döntés ősszel várható.

Az LMP parlamenti frakciója februárban szűnt meg, amikor Csárdi Antal kiválásával 5 fő alá csökkent a létszám. A párt hivatalos Facebook-oldala azóta nem is frissült, a tavaly nyári önkormányzati és EP-választás után, amelyen az LMP európai parlamenti listája 0,87 százalékot kapott, Ungár Péter társelnök azt mondta: a párt gyakorlatilag halott, az összes többi, Tiszán kívüli erőhöz hasonlóan.

Ungár társelnök nem nyilatkozott a lapnak, az érdeklődő újságírót a párt jövőjét és a saját visszavonulását firtató kérdéseivel együtt az LMP sajtóosztályához irányította, válaszok onnan sem érkeztek.

Kanász-Nagy Máté a 2025-ös Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

Kanász-Nagy viszont azt mondta a Népszavának, Ungár Péter állításai „a párt halotti állapotáról tényt jelentenek”. Angyal Károly pártigazgató szerint viszont az LMP nem szűnt meg, képviselőik vannak, akik „állampolgári megkeresésekkel” rendelkeznek.

Angyal szerint „az aktív tagságból sokan elvárnák a nagyobb aktivitást”, ahogy a pártvezetésben sem egyöntetű álláspont, hogy ne induljanak a választáson. Hozzátette, vélhetően szeptemberben egy kongresszuson döntenek véglegesen a választási indulásról.