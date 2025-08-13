Válaszd a békét! – a grúziai Orbán-szövetségesek az idei választások előtt is az ukrajnai háborúval kampányolnak

A kormánypárt Grúziai Álom ismét az ukrajnai háború képeivel „színesíti” választási kampányát. Olyan videót kezdtek terjeszteni, amelyen egyszerre láthatók az orosz agresszió következményei és a békés grúz hétköznapok képei.

Az egyperces klipet a Grúziai Álom közösségi oldalán publikálták:

A hivatalosan augusztus 5-én elstartolt kampány a helyhatósági választások jegyében zajlik, amelyekre október 4-én kerül sor. A párt a tavalyi parlamenti választások előtt is használta már az eszközt, akkor az ukrán külügyminisztérium élesen tiltakozott miatta.

A Grúziai Álom Orbán Viktor fontos szövetségese a Kaukázusban. Miután a tavalyi választásokat megnyerték – sokak által vitatott körülmények között –, a magyar miniszterelnök sietve gratulált, sőt sebtében el is utazott Tbiliszibe, támogatásról biztosítva a párt vezetését, amelynek vezető alakjai rendszeres vendégek a Karmelitában.

Ebben az évszázadban egyébként orosz–grúz háború is volt már, 2008-ban, a most bebörtönzött Miheil Szaakasvili idején, azt a nagyhatalom napok alatt megnyerte. Mióta a milliárdos Bidzina Ivanisvili által alapított Grúziai Álom van hatalmon, azóta azonban normalizálódott a két ország viszonya. (via Civil Georgia)