Vörös riasztás van Portugáliától a Balkánig egy sor országban délen, az emberek megsülnek a 40-akárhány fokban

Legalább három ember halt meg a perzselő hőség miatt, amely Dél-Európa egyes részein több tucat erdőtüzet okoz, és ezreket kényszerít otthonuk elhagyására, olvasható a BBC hőhullám-összefoglalójában.

Vörös riasztást adtak ki Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália és a Balkán egyes részein, az egészségügyi kockázatok jelentősek, a hőmérséklet 40°C fölé emelkedik. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint Sevillában és Cordobában ugyanúgy +44 fok várható, ahogy Portugália déli részén.

Oltás után Spanyolországban, 2025. augusztus 12-én Fotó: SAMUEL DE ROMAN PEREZ/Anadolu via AFP

Spanyolország-szerte rengeteg a kisebb erdőtűz – az egyikben egy lovasközpont alkalmazottja halálos égési sérüléseket szenvedett –, csak Kasztília és León régióban több mint harmincról számoltak be, és közel négyezer embert evakuáltak. A szomszédos Portugáliában három nagyobb góccal kellett megküzdeniük a tűzoltóknak, még Marokkó is az ország segítségére volt.

Olaszországban több mint tíz városban, köztük Rómában, Milánóban és Firenzében van vörös hőségriasztás. Egy négyéves román kisfiút eszméletlenül találtak egy autóban Szardínián, őt helikopterrel szállítottak egy római kórházba, de nem élte túl a történteket.

Franciaország közel háromnegyedében ugyancsak hőségriasztás van, Párizsban 36 fok, a Rhone völgyében 40 fok várható.

Toulouse-ban sem fáznak Fotó: ALAIN PITTON/NurPhoto via AFP

Görögország több mint 150 erdőtűzzel küzd, amelyeket heves szél súlyosbít. Tömeges evakuálás zajlik Zakintoszon, itt a lángok otthonokat, járműveket pusztítottak el.

Erdőtüzek pusztítanak Törökországban is, Montenegróban pedig egy katona meghalt, amikor egy vízszállító tartálykocsi felborult. Tüzekkel küzdenek Horvátországban és Albániában is.