A BKV minden buszt átvizsgál, de szerintük a legjobb az volna, ha kapnának új járműveket

„A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere” –kezdi posztját a BKV Zrt. A vállalat hangsúlyozza, hogy a balesetekben senki nem sérült meg.

A kiégett BKV-busz Fotó: Nagy Attila Károly

A BKV szerint minden autóbuszt rendszeresen ellenőriznek, és „az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg”. A BKV szerint az esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik, és szerintük a „társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók”.

A bejelentésben a BKV egy másik problémára is kitért: „A társaság dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a beruházási források csökkenése miatt öregedő flotta ellenére is magas színvonalú és biztonságos szolgáltatást nyújtson a BKV.” Később arról írnak, hogy az egyik busz 10, a másik kettő pedig 24 évesek voltak, miközben a BKV „szakmai tapasztalatai szerint az autóbuszok optimális maximális életkora 10 év”.