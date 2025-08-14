„Az emberi jogokért mentünk ki demonstrálni, erre büntetőeljárás lett a vége”

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Büntetőeljárást indítottak és vádat emeltek több ember ellen, akik az április 22-ei Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen ülődemonstrációt folytattak a Szabadság hídon.

Tudósításunkban akkor mi is beszámoltunk, hogy miután a rendőrség megtiltotta a tüntetést, a Kúria pedig jóváhagyta ezt a döntést, Hadházy Ákos pár száz emberrel együtt mégis kiment tüntetni. A független képviselő hídfoglalós sorozata március 18-án kezdődött, hogy így demonstráljon többek között a Pride-ot is tiltó gyülekezési törvény ellen. A tüntetés a Ferenciek teréről indult, és amikor a tüntetők akadályozták a forgalmat, a rendőrség letessékelte őket az útról. A leghangosabb esemény fél 6 körül az volt, amikor TEK-es konvoj érkezett az Astoria szálló felől. Hadházy pár pillanatra beállt a szirénázva érkező fekete Mercedes elé, de hamarosan átengedte az autót tüntetők fújolása közepette.

Hat óra körül aztán a momentumosok arra kérték a jelenlévőket, hogy tartsanak velük a Szabadság hídhoz. Bedő Dávid, a párt politikusa a 444-nek azt mondta, nem jelentettek be tüntetést oda sem. „A bejelentések kora lejárt, nem jelentünk be semmit”– fogalmazott. A néhány 100 fős tömeg a Károlyi Mihály és a Kecskeméti utcán át indult a Kálvin tér felé.

Pár perccel később „miénk a szabadság!” felkiáltással érkeztek meg az emberek a hídra nagyjából 200-250-en.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az egyik vádlott a 444-nek elmesélte, hogy már az első keddi Hadházy-tüntetésen is részt vett, és utána is a legtöbbön ott volt, mígnem eljött április 22-e.

„A Ferenciek teréről átvonultunk a Szabadság hídra, de mire odaértünk a rendőrség lezárta a budai oldalt. Amikor vissza akartunk fordulni, láttuk, hogy a pesti hídfőt is lezárták, így se ki, se be. Ezt követően körülbelül 30-40 ember, javarészt momentumosok, leültek a földre, köztük én is.”

A törvény szerint minden rendőri intézkedést felszólítás kell megelőzzön, ő azonban nem hallott ilyet.

„Mi, akik a pesti oldalhoz voltunk közelebb a rendőrkordonban, egyáltalán nem hallottunk hangosbemondóval közölt felszólítást. Legnagyobb jóhiszeműséggel azt tudom mondani, hogy talán a budai oldalon lehetett ilyen, de az nem ért el hozzánk, mi nem hallottunk ilyet. Mivel rutinos tüntetőnek mondhatom magam, főleg ezzel a rendezvénysorozattal kapcsolatban, ezt mindig hangos fújolás szokta követni a tömegből, amit szintúgy nem hallottam, pedig ez elég nehezen kerüli el bárki figyelmét. A tévedés jogát ezzel kapcsolatban fenntartom, de az erről készült momentumos élő videóban sem hallottam egyszer sem, hogy felszólította volna a rendőrség az ülődemonstrálókat kollektíve, hogy fejezzék be a tevékenységet. Tehát az én legjobb tudomásom szerint a legelső felszólításra engedelmeskedtem a rendőri felszólításnak, kérésnek” - mondja.



„Amikor a rendőrök elkezdtek embereket kiemelni, volt, akinél kellett testi kényszerítést alkalmazni, de én az első felszólításra felálltam, aztán igazoltattak és közölték velem, hogy szabálysértési eljárást indítanak” - meséli a 20-as éveiben járó férfi.

Az ő esetét egyébként a Momentum élő közvetítése is rögzítette.

Ahogy az Bankó Gábor, a 444 fotóriporterének képeiből is látszik, nem mindenki volt olyan együttműködő, mint a nekünk nyilatkozó férfi: voltak olyanok, akiket a rendőrök felemeltek és lecipeltek az úttestről.

A rendőrök elvisznek a Szabadság hídról egy tüntetőt április 22-én Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Interjúalanyunk elmondása szerint már a következő hét csütörtökön az Ügyfélkapun keresztül kapott értesítést arról, hogy nyomozást indított a rendőrség csoportosan elkövetett, közérdekű üzem működésének megzavarásának gyanúja miatt összesen öt ember ellen. Az ötből három ember momentumos.

Ő azt mondta, az ügyfélkapus értesítés után, nem sokkal később behívták őket a Teve utcába kihallgatásra, ujjlenyomatot vettek tőlük, lefényképezték őket, majd ismertették a gyanút. A gyanúsítottak panasszal éltek, vallomást nem tettek, továbbá indítványozták az eljárás megszüntetését is a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál. Ennek az indítványnak az elbírálása még nem érkezett meg, de múlt héten a gyanúsítottak levelet kaptak az ügyészségtől miszerint vádemelés történt.