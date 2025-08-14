Az ügyészség elutasította Karácsony Gergely gyanúsítás elleni panaszát

Karácsony Gergely augusztus eleji kihallgatása után panasszal élt a gyanúsítása ellen, azonban csütörtöki Facebook-posztja szerint panaszát az ügyészség elutasította. Az idei Budapest Pride felvonulás után a rendőrség bejelentette, hogy a résztvevők ellen nem indítanak eljárást, a szervezőkkel kapcsolatban viszont nyomoznak. A szervezők közül eddig csak Karácsonyt hallgatták ki

Karácsony a kihallgatásán augusztus 1-én. Fotó: Kristóf Balázs/444

„Ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett – és mert nem engedtük, hogy a kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát” – írja posztjában a főpolgármester, aki azt ígéri, tovább küzdenek az ügyben.

A legnagyobb magyar Pride felvonulás előtt nem sokkal Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy a Pride tiltott rendezvény, oda embereket toborozni bűncselekmény, azon részt venni szabálysértés.

Karácsony a Pride-on. Fotó: Bankó Gábor/444

Az egész ügy jogi háttere az Alaptörvény legutóbb módosítása, mely során a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva korlátozták a gyülekezési jogot. A gyermekvédelmi törvény pedig kimondja, hogy a homoszexualitás bármiféle megjelenítése tilos a gyermekek számára – egy ilyen rendezvény megszervezése tehát a kormány érvelése szerint törvénybe ütközik.

Karácsonyék jogi érvelése ezzel szemben az, hogy mivel a Pride-ot a Fővárosi Önkormányzat szervezte, az önkormányzatoknak pedig nem kell a gyülekezési jog alapján bejelenteniük az eseményeiket, így a mostani tiltás sem vonatkozik rá. (Mindezen jogi kérdéseknek a politikai alaphangját Orbán Viktor adta meg évértékelő beszédében, melyben azt üzente a Pride szervezőinek, hogy az idei rendezvénnyel már nem érdemes bajlódniuk.)