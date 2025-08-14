Buda Péter: Az oroszok nyíltan be merték vállalni, hogy a magyar belpolitika az ő felségterületük

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Ugyan a kormányzati propagandát visszhangozza az a közlemény, amelyet az orosz Külső Hírszerző Szolgálat adott ki arról, hogy Brüsszel a kormány megbuktatására készül, ez komoly figyelmeztetés a magyar kormánynak is.

Erről beszélt a 444-nek adott interjúban Buda Péter nemzetbiztonsági elemző és volt nemzetbiztonsági főtiszt.

Buda szerint az oroszok rántottak egyet a pórázon, úgy, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen. A kormány felé megüzenték, ki a gazda, és hogy a kormánynak nem ajánlatos elsomfordálnia Oroszország mellől a fejlődőfélben lévő amerikai barátságra bazírozva.

Azt mondta, a közleménnyel az oroszok beavatkoztak a magyar választásokba, és a brit hírszerzés hasonló jelentése után Szijjártó Péter már berendelte volna a brit nagykövetet.

Buda szerint ebben a formában a közlemény orosz dezinformáció.

Furcsa volt szerdán, hogy az MTI lehozta az orosz Külső Hírszerző Szolgálat közleményét arról, hogy „az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon”, az ukrán titkosszolgálat pedig destabilizálhatja a helyzetet Magyarországon. Mire gondolt, mikor meglátta?

Annak ismeretében, hogy Magyarország tudatosan vagy nem tudatosan milyen szerepet játszik az orosz nagystratégiában, például az EU gyengítésében, a nyugati egység destabilizálásában, nem lepett meg a közlemény. Az orosz nagystratégia szempontjából óriási tétje van a magyar választásnak, egy miniszterelnökváltás a putyini stratégiát veszélyeztető fejlemény lenne.

Magyarország orosz stratégiában játszott szerepét támasztja alá az a pár napos Fox News információ is, ami szerint az orosz vezetők Magyarországon tárgyaltak volna Donald Trumppal. Ez is több, mint tanulságos, mert arra utal, hogy Oroszország szempontjából Magyarország EU-n és NATO-n belüli szerepe felértékelődött, ahogy az amerikai vezetéssel való kapcsolatépítése is.

Most értékelődött fel az ország szerepe, vagy csak világosabban látszik a helyzet?

Fogalmazzunk úgy, hogy ez egy változó intenzitású folyamat, és ez az információ ennek a folyamatnak egy bizonyítéka.

Az orosz beavatkozás alapján egyébként a magyar kormánypárt népszerűségvesztése is egyértelmű, hiszen egy viszonylag korai és elég határozott beavatkozás ez a kampányba.

Az lepett meg kicsit, hogy a magyar állami média, a kormánysajtó minden kommentár nélkül hozta le a közleményt, amivel szerintem segítette azt az orosz törekvést, hogy Magyarország egyre inkább szalonképtelen legyen a mainstream nyugati politikusok körében, ezzel is belekényszerítve a kormányt abba a pozícióba, hogy még kevésbé remélhessen nemzetközi segítséget Moszkván kívül.

Azért ismerve a kormányoldali média működését, nehéz feltételezni, hogy önmaguktól hoznak le ilyen híreket.

Én is nehezen tudom elképzelni, hogy felsőbb jóváhagyás nélkül lejöhetett volna ez, de azért az sem zárom ki, hogy egy túlbuzgó csinovnyik nem várta meg, mit mond a „kormányzati összekötő”, hiszen az orosz hírszerzés közleménye tulajdonképpen teljesen összhangban van a kormányzati megnyilatkozásokkal.

Buda Péter Fotó: Németh Dániel/444

Ráadásul nem sokkal előtte Orbán Viktor gyakorlatilag ugyanezeket a vádakat és sejtetéseket tartalmazó nyilatkozatot tett. Ezt nehéz nem összejátszásnak látni. Kérdés, hogy ez mindkét fél oldaláról tudatos, vagy csak orosz részről játszanak rá a miniszterelnöki nyilatkozatra.

Azért Orbán Viktor nem most beszélt erről először, ezek a panelek gyakran előfordulnak.

Igen, de azért érdekes, hogy egymást követő napokra volt időzítve az orosz és a miniszterelnöki anyag megjelenése. Látszik, hogy az orosz hírszerzés is figyelemmel követi az Orbán-interjúkat. Egyfelől szerintem rá akartak erősíteni az abban mondottakra a maguk módján, másrészt jelezni akarták, hogy a magyar választás orosz hírszerzési téma is, és van olyan jelentős, hogy az orosz hírszerzés külön megnyilvánuljon, és ne bízzák ezt orosz diplomatákra és külpolitikai elemzőkre.

A kormány számára, politikai szempontból nézve, mi lett volna az értelme annak, ha „felülről” engedélyt adnak egy ilyen hír kiadására?