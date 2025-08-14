Engedély nélkül horgászott a brit külügyminiszter J.D. Vance-szel, saját magát jelentette fel

J.D.Vance és David Lammy diplomáciai célú úszózás közben

Feljelentette magát David Lammy brit külügyminiszter az illetékes hivatalnál, miután képek és videók jelentek meg arról, hogy engedély nélkül horgászott J.D. Vance amerikai alelnökkel és annak gyerekeivel a hivatalos miniszteri nyaralóbirtok, a Chevening House kerti tavában.

Hiába voltak magánbirtokon, a brit szbályok szerint 13 éves kor felett bárhol csak egy, a magyar állami horgászjegynek megfelelő alapengedély birtokában szabad horgászni. Ez idén egy napra 7 font 30-ba, vagyis 3400 forintba kerül. A két politikus nem valamilyen villantós módszert választott, hanem spiccbottal próbáltak apróhalazni. A peca után J.D. Vance a horgászat igazi szellemét felidézve azt elárulta, hogy Lammy nem fogott semmit, a gyekekei bezzeg igen, de azt homályban hagyta, hogy ő maga mennyire volt erdményes.

Vance és családja politikai találkozókkal tarkított magánnyaraláson jártak Nagy-Britanniában. Oxfordtól északra szálltak meg, egy Dean Manor nevű helyen, aminek a tulajdonosai utólag elnézést kértek a környékbeliektől a biztonsági intézkedések miatt.

Az orvhorgászat realizálása után Lammmy maga jelentette az esetet és utólag megvette az engedélyeket. A médiapecátás során csak a Vance-gyerekek tudtak egyébként halst fogni, a zsákmányt pedig azonnal visszaengedték a vízbe.