Fertőzött sajt ölt Franciaországban

Két ember meghalt és legalább 21-en megfertőződtek Franciaországban egy listeria-járványban, amit fertőzött sajt okozott – közölte a francia Mezőgazdasági Minisztérium a héten. A megbetegedések Belgiumban is megjelentek. A fertőzés valószínűleg a közép-franciaországi Chavegrand sajtgyárból indult ki. A francia hatóságok kedden visszahívták a június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-ig forgalmazott összes sajtot, ami ebben az üzemben készült.

A Listeria baktérium által okozott liszteriózis hánáyssal, hasmenéssel, influenzaszerű tünetekkel jár. Belgium élelmiszer-biztonsági hatósága (FAVV) szerdán megerősítette, hogy egy beteg ugyanazzal a baktériumtörzzsel fertőződött meg, mint amely a francia halálesetekért is felelős. (Euractiv)