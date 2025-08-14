Hiánypótló gyűjtés: 385 Dopeman-nyögés 9,5 percben

A Youtube-on a tökéletes nevű Tervezett Császár hiánypótló gyűjtést készített a nagy jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív influenszerről, Dopemanről: kizárólag az 1999 és 2025 között megjelent dalaiban elhangzó nyögéseiből vágott össze egy 9,5 perces videót.
Dopeman 26 éves alatt összesen 385 alkalommal ejti meg a Dopeman-nyögést, ebből videoklipekben 193 nyögés szerepel, közel 5 percnyi időtartamban. Arról is van egy külön anyag.
Ahogy a videó leírásában is szerepel, a nyögést valószínűleg az 1990-es évek ikonikus amerikai rapperétől, Master P-től nyúlta.
A múlt héten Orbán Viktort is megkérdeztük új harcostársáról, az első Digitális Polgári Kör alapítójáról, Magyarország rémálmáról, az Országház fantomjáról, a telep csicskájáról, a striciről – de választ nem kaptunk.
Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.
Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.
A miniszterelnök Dopeman műsorában elmondta, miért tartja borzalmasnak és ártalmasnak az oligarchák hivalkodását.