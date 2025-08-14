Jótékonysági bulin lövöldöztek gázpisztollyal

Vádat emeltek egy 26 és egy 25 éves férfival szemben, akik egy IX. kerületi jótékonysági rendezvényen zenészként léptek fel, majd gáz-riasztó fegyverrel fenyegetőztek – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.

A két férfi 2023 decemberében a jótékonysági rendezvényre már a gáz-riasztó fegyverrel ment. Éjfél után, ittasan összevesztek a rendezvény biztonsági őreivel, akik felszólították őket, hogy hagyják el a színpadot, majd megpróbálták őket kikísérni az épületből.

A 26 éves férfi erre elővette a gáz-riasztó fegyverét, azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket, de többen kilökdösték az épületből, nehogy ténylegesen használja a fegyvert.

A 25 éves férfi ezalatt a táncteremben elővette a nála lévő fegyvert, és azzal a levegőbe lőtt, majd kiment a teremből. Társa ezután kétszer is visszasietett épületbe és többször a plafon felé lőtt, majd elhagyták a rendezvényt. A fiatalabb férfi az általa használt fegyvert a Dunába dobta. Az ügynek része még egy másik eset is, amikor a 26 éves férfi 2024 februárjában az utcán rátámadt egy társaságra, egyiküknek súlyos sérülést okozva.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség felfegyverkezve, társtettesként elkövetett garázdaság miatt emelt vádat, és börtönbüntetést kért rájuk, a fiatalabb férfi esetében próbaidőre felfüggesztve.