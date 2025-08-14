Kiengedték Renner Erika zaklatóját – már a távolságtartási végzés sincs érvényben ellene

Július 18-án megszüntette az ügyészség a Renner Erika zaklatójaként elhíresült R. László letartóztatását – írta meg csütörtökön a Magyar Hang. Az ügyészség szerint bár a férfi valóban bűncselekményt követett el, az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére.

Hogy ebből miért csak most lett hír? A lúgos orvos áldozata, Renner is csak szerdán kapott értesítést arról, hogy a férfi ellen megszüntették a büntetőeljárást – ami egyben a távoltartás megszűnését is jelenti. A 60 éves R. Lászlót májusban tartóztatták le, miután a távoltartási végzés ellenére megjelent, és agresszíven fenyegetőzött Renner tárgyalásán.

Renner elmondta, hogy 2023 júniusában jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság a lúgos ügyet képviselő ügyész életveszélyes megfenyegetéséért.

„Vagyis az elkövető büntetlenül zaklathat engem és a gyerekeimet, mert pont akkor nincs tisztában a cselekményei következményeivel, de amikor egy ügyészt fenyeget meg életveszélyesen, akkor tökéletesen fel tudta mérni az elkövetett fenyegetés következményeit.”

Renner szerint a magyar áldozatvédelem nem eléggé hatékony, amit ez az ügy is jól példáz. A nő és ügyvédje jelenleg is keresik a megoldást, hogy újabb távoltartási végzést kérjenek a férfira. „A lúgos támadás miatt eleve egy brutális bűncselekmény áldozata vagyok, ami miatt poszttraumás stressz szindrómával élek. Most pedig a rendszer hagyja, hogy egy zaklató tovább traumatizáljon egy áldozatot” – mondta a lapnak.