Korlátozták Oroszországban a WhatsAppot és a Telegramot

Oroszország korlátozza a WhatsApp és a Telegram üzenetküldő alkalmazásokat, mert azok szerintük nem osztanak meg információt a bűnüldöző hatóságokkal csalás és terrorizmus ügyében – írja a Guardian.

Fotó: JAQUE SILVA/NurPhoto via AFP

„A bűnözők elleni fellépés érdekében… részleges korlátozásokat vezetünk be e külföldi üzenetküldők hívási funkcióiban” – idézte az Interfax hírügynökség a kommunikációs felügyeletet, a Roszkomnadzort. „Egyéb korlátozás nem érinti működésüket.” Az orosz digitális minisztérium azt írta, „a külföldi üzenetküldők hívási funkcióit visszaállítjuk, amint azok elkezdenek megfelelni az orosz jogszabályoknak.”

Moszkva évek óta konfliktusban áll a külföldi techcégekkel a tartalomszabályozás és az adatmegőrzés kérdésében. Ez a feszültség tovább nőtt, miután Oroszország 2022 februárjában teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Kritikusok szerint a Kreml célja, hogy teljesen ellenőrzése alá vonja az ország internetes terét.

A WhatsApp tulajdonosa, a Meta közleményében azt írta:

„A WhatsApp privát, végpontok közötti titkosítást biztosít, és ellenáll a kormányzati kísérleteknek, amik megsértenék az emberek biztonságos kommunikációhoz való jogát – ezért próbálja Oroszország több mint 100 millió orosz felhasználó számára elérhetetlenné tenni. Mindent megteszünk azért, hogy a titkosított kommunikáció világszerte, így Oroszországban is elérhető maradjon.”

A Telegram közleménye szerint aktívan fellépnek „a platform visszaélésszerű használata ellen, beleértve a szabotázsra vagy erőszakra való felhívásokat, valamint a csalásokat”, és naponta több millió káros tartalmat távolítanak e”.

Fotó: ASMAIL ASLANDAAY/Anadolu via AFP

A Metát már 2022-ben szélsőséges szervezetnek nyilvánították, a széles körben használt WhatsApp azonban továbbra is működhetett. Az alkalmazást ugyanakkor már megbírságolták, amiért nem távolított el az orosz jog által tiltott tartalmakat. Politikusok nemzetbiztonsági kockázatnak nevezték, és azt mondták, fel kell készülnie az orosz piac elhagyására.

Vlagyimir Putyin közben engedélyezte egy államilag támogatott üzenetküldő platform fejlesztését, amit a kormányzati szolgáltatásokkal integrálnak. A kritikusok attól tartanak, hogy ez au államilag támogatott üzenetküldő alkalmazás nyomon követheti a felhasználók tevékenységét. A Human Rights Watch múlt hónapban kiadott jelentése szerint az orosz kormány folyamatosan bővíti technológiai kapacitásait és az ország internetes infrastruktúrája feletti ellenőrzését, ami lehetővé teszi a nem kívánt weboldalak blokkolását, lassítását és a cenzúra megkerülésére szolgáló eszközök korlátozását.