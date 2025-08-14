Lázár: „Abban nincs vita, hogy változásra van szükség Magyarországon”

Az építési és közlekedési miniszter is kapott kérdést az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) magyar belpolitikai közleményéről a csütörtöki élőjében, illetve egy kommentelő ehhez azt a kérdést is hozzáfűzte, hogy „miért hazudnak minden hullámhosszon”.

„Én nem gondolnám, hogy minden hullámhosszon hazudnánk.

Az, hogy vannak politikusok, akik bizonyos hullámhosszon hazudnak, az a szakmával együttjáró feladat és kötelesség. Én úgy gondolom, hogy igyekszem minden kérdésre korrekt választ adni” -válaszolta Lázár. Majd arról beszélt, hogy szerinte „az oroszok is fáradnak, illetve Oroszországban is vannak problémák”, mert a Fidesz már 10 éve azt mondja, hogy „Brüsszel le akarja váltani Orbán Viktort”. Ezután azzal viccelődött, hogy az SZVR lemaradt arraól a hírfolyamról, „amiben élünk”. De szerinte erről nem az oroszokat, hanem Brüsszelt kellene megkérdeni.

A Magyar Nemzeti Bank alapítványainak vagyonvesztéséről azt mondta, hogy ha vannak, akik ott loptak, akkor azokat minél hamarabb le kell csukni. „A Fidesznek az az érdeke, hogy ne elhallgassák az ügyet, hanem épp ellenkezőleg, a Fidesznek az aza érdeke, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság. A bűnösök börtönbe menjenek, a rendőrség és az ügyészség pedig haladjon.”

Kiderült az is, hogy nem annyira az ország állapotával kapcsolatban, mint Orbán Viktor: „A miniszterelnök szerint 75 százalékban van kész az ország, szerintem félkész országról beszélhetünk.” Azért tartja az országot Lázár félkésznek, mert 2010 óta csak nnyit tudtak haladni, a helyzetet az egészségügy példájával szemléltette: „163 kórház működik Magyarországon, 91-ben voltak fölújítások, és nyilván a maradákra nem jutott pénz, erőforrás és lehetőség.” Elmondta, hogy miközben nem jutott pénz a vasútra, közben felépítettek 2000 kilométernyi új autópályát és autóutat.

Változás a Fideszen belül és a Fideszen kívül

Lázár úgy látja, hogy a következő választáson a káosz és a stabilitás között kell választani. Azt mondta, hogy Magyar Péter „káoszt fog hozni az országra”, Orbán Viktor viszont „meg fogja érteni, sőt szerintem már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog”. A miniszter szerint