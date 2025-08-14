Litvániában iskolásokat is drónhasználatra tanítanak az orosz fenyegetés miatt

2028-ig több mint 22 ezer litvánt szeretne kiképezni drónok építésére és kezelésére a vilniusi kormány – írja az Independent. A programmal a polgári ellenállás lehetőségeit bővítenék, és felkészülnek egy lehetséges orosz támadásra. Az első három drónközpont idén szeptemberben nyílik, 2028-ig további hat központtal számolnak.

A terv szerint felnőttek mellett hétezer gyermeket is kiképeznek a drónok használatára.

A programot különböző korosztályokhoz igazítanák: a képzésben 8-10 éves középiskolások is részt vesznek majd, a középiskolások pedig a drónalkatrészek tervezésében és gyártásában is elmélyedhetnek. A képzés iskolán kívül zajlana. Az Institute for the Study of War egyik jelentése szerint Oroszország már Litvánia előtt jár, és mostanra több ezer iskolás gyermeket tanított meg drónok használatára, akár ukrán területeken is.

Ukrán katona drónnal Fotó: JOSE COLON/Anadolu via AFP

Az utóbbi években a drónok a mindennapi életben és a hadviselésben is egyaránt egyre elterjedtebbé váltak. A közel hárommilliós országban is egyre aktívabban használják a drónokat, ráadásul a szomszédos Oroszország miatt a hadifelkészültség is fontos prioritássá vált. A litván kormány több mint 3,3 millió eurót szán a programra.