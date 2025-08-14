Magyar Péter azonnali magyarázatot követel az orosz nagykövettől





„34 év után Oroszország újra közvetlenül akar beavatkozni a magyar politikába, ismét leplezetlenül akarja befolyásolni a magyar választók döntését."

- írja friss közleményében Magyar Péter. A politikus arra reagál ezzel, hogy az MTI szerdán átvette az egyik orosz titkosszolgálat, a Külső Hírszerző Szolgálat honlapjára kirakott közleményt. Az orosz hírszerzés a Fidesz stílusában ír arról, hogy szerintük Ursula von der Leyen bizottsági elnök írja a magyar választások forgtókönyvét és támogatja Magyar Pétert.

Magyar friss közleménye szerint „tegnap hivatalosan is elindult a hadművelet Magyarország ellen. Egy külföldi, nem szövetséges ország aktívan beavatkozik az országunk belügyeibe.”

A Tisza Párt elnökének szónoki kérdése erre:

„Hol van ilyenkor a híres szuverenitásvédelem, hol van ilyenkor a havi 5 millió forintot kereső Lánczi Tamás? Hol van az Alkotmányvédelmi Hivatal, hol van a Nemzetbiztonsági Bizottság? Hol van a magyar ügyészség? Senki sem csinál semmit… pedig ez már nem gyanú, a művelet elindult. Mindenki szem a láncban.”

Magyar az oroszokról azt írja, hogy

„Most újra itt vannak az embereik, hol fedésben dolgoznak, hol nyíltan. Tudjuk, mire készülnek: dezinformáció, fenyegetés, hekkerek, digitális trollfarmok, lejáratás, zsarolás.”

Az ellenzéki politikus ezután közvetlen a budapesti orosz nagykövetet szólította meg: