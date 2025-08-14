Magyar Pétert beengedték a székesfehérvári kórházba, és részletesen válaszoltak a kérdéseire a fertőzött vízről és az elmúlt napok botrányairól

Magyar Péter országjárás közben beugrott a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, ahol hetek óta nem lehet inni a vízből és a babákat is palackozott vízzel mosdatják, mert fertőzött a vízhálózat. A Tisza Párt elnöke majdnem egy órát töltött benn, ahol fogadta többek között a kórház orvosigazgatója és a kórház kommunikációs vezetője, akik próbáltak részletesen válaszolni a kérdéseire.

Magyar azt mondta a sajtónak, hogy július 27-én mutatták ki először a fertőzést, amelyet egy úgynevezett Pseudomonas baktérium okozott. Ez elsősorban bőrfertőzést, de súlyosabb megbetegedést is tud okozni.

A kórház elmondása szerint ez nem az első eset volt, az utóbbi hónapokban kétszer volt már ilyen fertőzés. (Korábban több kismama jelezte a sajtónak, hogy hetekkel, hónapokkal ezelőtt is tapasztalták a problémát.) A kórház szerint viszont az előző két alkalommal egy egyszerű fertőtlenítéssel 12 óra alatt meg tudták szüntetni a problémát.

A mostani viszont nagyon ritka helyzet, a fertőzést különböző módszerekkel próbálták eltüntetni, de csak időlegesen tudták csökkenteni a baktériumok számát, felszámolni nem sikerült.

A baktérium kimutatása után július 27-én azonnal felfüggesztették az ivóvíz-használatot és átálltak üveges ásványvízre, amelyet minden anya korlátlan számban kap.

Augusztus 6-án összehívtak egy legfelsőbb szintű egyeztetést, amelyen részt vett a kórház fenntartója, a B+N nevezetű cég, amely Pintér Sándorhoz köthető, a KEF, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a kormányhivatal és kórház képviselője. Itt létrehoztak egy eljárásrendet, mellyel megpróbálják csökkenteni a baktérium jelenlétét. Ennek lényege, hogy nappal este 9-ig a felnőttek tisztálkodásra használhatják a vizet, de inni és babát fürdetni nem szabad. Este kilenc után viszont már tisztálkodásra sem lehet használni, mert akkor folyatják ki a fertőtlenítőt.

Most péntekig van érvényben ez a protokoll. Utána ha nem sikerül megszüntetni, akkor ez az eljárás megszűnik, és egész nap csak ivásra nem lesz alkalmas a víz, de éjszakánként is lehet majd mosakodásra használni.

A kórház azt tervezi, hogy egy állandó fertőtlenítő gépet a baktériumcsíra-mentes víz érdekében, noha a vegyszerek miatt ez se legjobb megoldás. Azt azonban még nem tudják, mikor érkezik meg a gép.

A kórház tájékoztatása szerint a korlátozások óta 100 édesanya szült a kórházban, egyetlen szülést sem mondtak le, és a nők bizalma is töretlen.

Magyar Péter megkérdezte az orvosigazgatót, hogy felmerült-e az épület ideiglenesen bezárása a gyorsabb fertőtlenítés érdekében. Erről azonban az NNGYK jogköre dönteni, és ők nem rendeltek el ilyet. Arról is ők dönthetnek, hogy a kórház megfelel-e a törvényi minimumfeltételeknek.

Kitértek arra a két anyának az esetére, akikről Magyar Péter is posztolt néhány nappal ezelőtt. Az egyik esetben az érintettek elmondása szerint egy édesanya vajúdása közben ment be egy szerelő, a másik esetben nőgyógyászati vizsgálat közben nyitott be egy szerelő.

Az előbbivel kapcsolatban Magyar Péter azt mondta, hogy a kórház igazgatója számára most már kiderült mi történt. A benyitó dolgozó a B+N üzemeltetésért felelős cég munkatársa volt, de műtőssegédként a kórházban is dolgozik. Ő ment be munkaruhában és kezdte el szerelni a szűrőket. Ezért a kórház elnézést kért.

A második anya esetére viszont az igazgató azt mondta, hogy nem történhetett meg úgy, ahogy az anya azt elmesélte, mert a vizsgálóágyról nem lehet rálátni az ajtóra, mivel azt egy paraván takarja. Magyar szerint azonban a paraván mozgatható, tehát nem tudni, akkor épp milyen helyzetben állt. A kórház nem vizsgálja az esetet.

Azt azonban a kórház Magyar elmondása szerint nem tudta megígérni, hogy nem fog a jövőben előfordulni, hogy szerelők mennek be a vajúdó nők kórtermébe. Ugyanis az igazgató érvelése szerint a kétperces fájások sokáig eltarthatnak, és szerinte még mindig jobb, ha akkor mennek be, mint az úgynevezett arany órában, amikor a baba megszületett.

Magyar azt is megkérdezte, hogy az egészségügyi tárcától járt-e itt valaki, Takács Péter vagy esetleg Pintér Sándor, de a kórház szerint senki.