Már a harmadik busz gyulladt ki másfél napon belül

Csütörtökön már a második busz gyulladt ki, szintén a XII. kerületben: ezúttal egy pótlóbusz motortere lángolt az Alkotás utcában, a megállóban – írja a 24.hu. A lap szerint a helyszínre érkező katasztrófavédők eloltották a tüzet, a buszon utas nem tartózkodott, a sofőr biztonságban elhagyta a buszt.

Ez másfél napon belül már a harmadik ilyen eset: szerda délután a József nádor térnél, csütörtök reggel pedig az Érdi úton a Farkasréti temető és a Süveg utcai megállók között gyulladt ki egy busz.

Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatot kért a tűzesetek miatt, azt írta, haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére.

A kép illusztráció. Fotó: botost/444.hu

Vitézy Dávid a második eset után azt írta, mindkettő busz 24 éves Mercedes Citaro volt, amiket még 2012-ben vettek, akkor már tizenegy évesen használtan Frankfurtból. Akkor az volt a terv, hogy ezek maximum négy-öt évet szolgálnak. „Ha valakinek a megszólalását nem tudom mire vélni, az Szentkirályi Alexandra. Nem csak azért, mert teljes badarságokat beszél (az éjszakai hálózat átszervezésére ma indult társadalmi egyeztetést okolja a busztüzek miatt, aminél kevés abszurdabb felvetést tudok elképzelni), de azért is, mert épp a Fidesz-kormány miatt nem tudta a BKV ezeket a buszokat lecserélni”.

Ugyanis 2021 márciusában a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármester engedélyezte a BKV-nak 30 milliárd forint beruházási hitel felvételét, amiből 380 db új autóbusz érkezett volna a BKV-hoz. Csakhogy Vitézy szerint az úgynevezett stabilitási törvény értelmében minden önkormányzati cég hitelfelvételéhez kormányengedély kell. „A kormány 9 hónapig ült a BKV kérelmén, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetet kihasználva indoklás nélkül elutasította a BKV kérését, mindössze annyit írtak bele a határozatba, hogy »NEM«.”