Már három halálos áldozata van az erdőtüzeknek Spanyolországban

Csütörtökön meghalt egy önkéntes tűzoltó, miközben próbálta megfékezni Kasztília és León tartományban tomboló erdőtüzet. Ezzel ő a spanyolországi erdőtüzek harmadik halálos áldozata. Kedden ugyanezen a helyen már meghalt egy önkéntes. Hétfőn pedig Madrid külterületén halt meg egy férfi, amikor égő istállóból próbált lovakat kimenteni. Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke csütörtökön köszönetet mondott azoknak a hősöknek, akik az embereket védik a tűzvésztől.

Tűz Ourense tartományban Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Spanyolország már az ötödik olyan ország, amelyik aktiválta az EU polgári védelmi mechanizmusát a tűzvészek elleni küzdelemhez. Az Európai Bizottság közölte, hogy két Franciaországban állomásozó repülőgép várhatóan csütörtökön indul bevetésre Spanyolországba.

Görögország, ahol szintén tűzvészekkel küzdenek, két svéd helikoptert kap, amik Bulgáriában állomásoznak. Mellettük Bulgária, Albánia és Montenegró is kapott támogatást más uniós országok tűzoltóitól. Montenegróban egy katona is meghalt, miközben a főváros közelében keletkezett tüzet próbálta megfékezni.

Idén eddig több mint 400 ezer hektár égett le Európában az erdőtüzek miatt, ami 87 százalékkal több, mint az elmúlt két évtized átlaga. Az EU polgári védelmi mechanizmusát, ami háborúk és más válsághelyzetek esetén hangolja össze a tagállami válaszlépéseket, idén már 16 alkalommal aktiválták a tűzvész-szezon során. Az Európai Bizottság adatai szerit ezzel máris elérték a tavalyi szerzon számait. (Guardian)