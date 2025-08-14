Marsi Anikó szerint nincs különbség a TV2-s műsorvezetés és a Fidesz kampányának részeként megalakult női digitális polgári kör vezetése között

Média
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Egy pillanatkép a TV2 híradójából, amiben a kormánykritikus Nagy Blanka ellenőrzőjében található osztályzatokról számoltak be.
Forrás: TV2

Váratlanul őszinte nyilatkozatott tett Marsi Anikó kormánypropagandista, a TV2 műsorvezetője. Amikor a 24.hu arról kérdezte, hogy mivel jár az Orbán Viktor által bejelentett DPK-k egyike, a női digitális polgári kör vezetése, a kormánytévés ezt válaszolta:

„Semmilyen különbséget nem látok jelen képernyős tevékenységem és a DPK Női »csoportjának« vezetése közt. Ugyanazt az értékrendet képviselem a munkámban, amit a Női Digitális Polgári Körben is képviselek majd."

Hogy meg fognak lepődni szegény digitális nők, amikor az elnökük minden alap nélküli, képtelen álhíreket terjeszt majd róluk a legnagyobb nyilvánosság előtt, hogy tönkretegye a karrierjüket!

Média női digitális polgári kör marsi anikó kormánypropagnada tv2 hazugság