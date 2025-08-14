Megfogadtuk Orbán Viktor javaslatát, és megkérdeztük az apját, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán

Orbán Viktor rendre azzal hárítja el a pazar hatvanpusztai majorságra vonatkozó kérdéseket, hogy az nem az övé, hanem az apjáé. Ráadásul nem is luxusrezidencia, hanem csak egy gazdaság. A miniszterelnök legutóbb kedden, a Telexnek nyilatkozva javasolta azt, hogy a tulajdonostól kell megkérdezni, mégis milyen gazdasági tevékenység zajlik a földi tekintetek elől gondosan elzárt, az égből azonban közel sem gazdasági épületnek látszó Hatvanpusztán.

Fotó: Németh Dániel/444

„Szót fogadva” a miniszterelnöknek, elindultunk, hogy megkérdezzük Orbán Győzőt.

A golfklub, ami már Tiborczék ízlését tükrözi

Először az alcsútdobozi golfklubba mentünk, amihez a területet Orbán Győző adja (a tavacskás, puha pázsitos területért évi 17 millió forint bérleti díjat szed be), de magát a klubot közösen működtetik Mészáros Lőrinc és Tiborcz István cégei.

A golfklub Orbán Győző földjén Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök vejének a befolyása lehet hangsúlyosabb most már az üzemeltetésben, legalábbis a klub a Tiborczék által bevezetett brand, a Botaniq nevet viseli, és nemcsak átkeresztelték, hanem nyáron fel is újították a klubházat. Ittunk egy kávét, megcsodáltuk a golfautóval járó vendégeket, a vizet dúsan fröcskölő locsolórendszert, a kertet gondozó alkalmazottakat, de Orbán Győzőt itt nem találtuk. A klub területén tilos forgatni vagy fényképezni, ez a bejárat után szinte rögtön ki van írva, így a kamerát csak Hatvanpusztán vettük elő, ami pár perc távolságra van.

Az összekuporgatott milliárdokból épülő luxus mezőgazdasági központ

A nagyszabású állami építkezésekhez köveket és építkezési alapanyagokat szállító Orbán Győző 2011-ben vette meg az egykori József főhercegi majorságot. Az öt műemléki épületet magába foglaló ingatlan korábban a Csákvári Állami Gazdaság kezelésében lévő állami tulajdon volt. Ferenczi Kriszta 2014-es könyvéből, a Narancsbőrből lehet tudni, hogy a 13 hektáros területen fekvő majorságot először Mészáros Lőrinc cége bérelte. Ferenczi szerint Mészáros Lőrinc cége 2011-ben előre kifizette Orbán Győzőnek a tízéves bérleti díjat, 155 millió forintot. Ebből a miniszterelnök apjának cége egyben kifizette a majorságra felvett hitelét a CIB Ingatlanlízingnek. A szerző szerint ez arra utal, hogy a bérleti díjjal valójában zömmel Mészáros vette meg a nagy értékű ingatlant az Orbán családnak.

A külvilágot megpróbálták távol tartani a birtoktól, de Hadházy Ákos éppen 10 éve készítette az első képet a levegőből, ahonnan leginkább nyomon követhetőek a változások. A nagyszabású építkezések során egy műemléki istállót is leromboltak, hogy földalatti objektumot építsenek a helyére, és számos változás történ még. A HVG által megszerzett belső fotók a régi főúri-apátsági könyvárakat felidéző, festett mennyezetű, belül karzatos, egyik végén hatalmas kandallóval díszített teret mutattak. Ezekben erősen visszaköszön Orbán Viktornak a Karmelitából megismert ízlése, bár Szily kollégát leginkább Las Vegasra emlékeztette.



Közben hiába próbálta eltolni magától Orbán Viktor Hatvanpusztát, egy kutyás fénykép miatt magyarázkodásra kényszerült már 2016-ban is. Érdemes megnézni az erről 2016-ban készült videónkat, mert a magyarázkodás ugyan maradt, de a változások azért erősen szembeötlőek azóta.

Fotó: Németh Dániel/444

Az építkezés most már erősen a vége felé közeledik. Vannak olyan magyarázkodásnak tűnő magyarázatok, hogy Orbán Győző a cégei nyereségéből (vagyis közvetetten jórészt állami és EU-s pályázatokból szerzett haszonból, például mint tavaly kiderítettük, a Budapest-Belgrád vasútvonalból) építgeti Hatvanpusztát, mikor mennyit tud rá költeni. Ha ez így is lenne, ezek szerint egy luxus mezőgazdasági központra fordítja az évente termelődő, valóban milliárdos, a konkurenciát lepipáló tiszta nyereségét.

Fotó: Németh Dániel/444

De Orbán Győzőt Hatvanpusztán sem találtuk. Munkások még dolgoztak egy melléképület padlóján, bár az ajtót gyorsan becsukták, amikor megjelentünk. A majorság főbejáratát továbbra is fekete ponyvaszerűség takarja, amivel még Hadházy Ákost és a tüntetőket fogadták.

Hatvanpuszta eltakart bejárata Fotó: Németh Dániel/444

A sarkon álló biztonsági őrök is őket emlegették, Hadházyt Ákoskának gúnyolva. A kérdésükre, hogy mi járatban vagyunk, elmondtuk, hogy miniszterelnöki javaslatra Orbán Győzőt keressük. Nagyon nem jártunk rossz helyen, csak rosszkor, mert a beszédesebb őr szerint elő szokott ott fordulni ott a kormányfő apja, de most nincs ott. Próbáljuk meg Gánton, Orbán Győző kőbányájánál.

Elmentünk még megnézni a zebrákat a kőhajításra lévő Mészáros birtokra, de hiába etettük volna őket fakenews-zal, nem jöttek elő. Elkezdett viszont kísérni minket egy fehér terepjáró, és követett is egészen messzire, az Orbán Viktor háza mellett felhúzott felcsúti stadionig.

A poros bánya

Egy kőbánya környéke meglehetősen poros. Ezt elég hamar megtapasztaltuk, de nem volt időnk a csodálkozásra, mert alig pár tíz métert tettünk meg az autóból kiszállva a gyár felé, a bejárathoz sem jutottunk el, már elénk sietett a Dolomit Kft. irodájának tűnő helyiségéből egy férfi. Tisztáztuk, hogy mi járatban, ő pedig sajnálkozva mondta, hogy Orbán Győző szabadságon van. Emailt kellett volna írnunk, akkor nem fáradtunk volna hiába. Emailt valóba írhattunk volna, de az eddig teljesen feleslegesnek bizonyult, mert soha nem kaptunk választ. Nem adtuk fel, hogy Orbán Győzőt személyesen kérdezzük.

A székesfehérvári szerencse

Orbán Győzőnek van egy székesfehérvári címe a céges adatbázisban. Oda mentünk, becsöngettünk, és semmi. A szomszédba is becsöngettünk, ami Orbán Győző feleségéhez, vagyis a miniszterelnök édesanyjához köthető, szintén hiába. Becsöngettünk volna a harmadik házba is, aminek pont ugyanolyan kerítése van, mint a hivatalos címen lévő háznak, de azon nem volt csengő. Próbálkoztunk még telefonnal, küldtünk emailt.

A kudarc kesernyés íze vegyül az ebédbe, hogy nem tudtunk megfelelni a miniszterelnöki útmutatásnak. Elindultunk hazafelé, amikor Németh Dániel kollégánk balra nézett, és megkérdezte, hogy nem Orbán Győző az, aki a piros lámpánál mellénk besoroló autó kormánya mögött ül? Ilyen mázli nincs. Nem voltunk messze a háztól, a miniszterelnök apja és édesanyja éppen hazafelé tartott, utánuk mentünk. Sok időnk nem volt, de a kapu szerencsére lassan nyílt, így végre meg tudtuk kérdezni az ablakot lehúzó Orbán Győzőtől, hogy milyen mezőgazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán.

De, mint látták, azt ő sem árulta el.