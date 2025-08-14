Melania Trump egymilliárd dollárra perelné be Hunter Bident egy Epsteinnel kapcsolatos vád miatt

Melania Trump amerikai first lady jogi lépéseket tenne Hunter Biden ellen, miután Joe Biden volt elnök fia azt állította, hogy férjét, Donald Trumpot a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epstein mutatta be neki – írja a BBC. A kereset összege meghaladná az 1 milliárd dollárt, átszámítva körülbelül 340 milliárd forintot.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Hunter Biden Andrew Callaghan filmrendezőnek adott interjújában azt állította, hogy nyilvánosságra nem hozott, Epsteinhez köthető dokumentumok „terhelő bizonyítékokat” tartalmaznának Donald Trumpra nézve. „Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak – a kapcsolatok kiterjedtek és mélyek” – mondta. Donald Trump korábban baráti viszonyban állt Epsteinnel, de állítása szerint a 2000-es évek elején egy üzleti vita miatt megszakadt köztük a kapcsolat.

Melania ügyvédei „hamisnak, becsmérlőnek, rágalmazónak és felháborítónak” nevezték a vádat. A first lady jogi csapata felszólította Bident, hogy vonja vissza az állítást és kérjen bocsánatot, különben „több mint egymilliárd dollár értékű” kártérítési perre számíthat. A dokumentum szerint a first lady „súlyos anyagi és jó hírnevet érintő kárt” szenvedett el a vád többszöri megismétlése miatt. A levél azzal is vádolja a legfiatalabb Biden-fiút, hogy a kijelentéssel csak magának akart figyelmet szerezni.

Hunter Biden Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az ügyvédek azt is írták, hogy az állítás részben Michael Wolff újságírótól származik, aki kritikus életrajzot írt Donald Trumpról. Wolff a Daily Beastnek adott interjúban állítólag azt mondta, hogy Melania Trump egy Epsteinhez és Donald Trumphoz köthető ismerőssel állt kapcsolatban, amikor találkozott leendő férjével. A lap később visszavonta a cikket, miután a Trumpék vitatták annak tartalmát és megfogalmazását.

Hiába volt fő kampánytéma, Donald Trump adminisztrációja végül úgy döntött, hogy az elnök korábbi ígéretével szemben nem hozza nyilvánosságra a halott pénzemberrel kapcsolatos további szövetségi aktákat. Ez a döntés felháborodást váltott ki Trump támogatói és egyes demokraták körében, akik nem fogadták el az igazságügyi minisztérium nyilatkozatát, miszerint az Epstein-aktákban egyszerűen nincs olyan „ügyféllista”, amiről Trump és hívei is sokat deliráltak. Azóta forró téma lett, hogy pontosan mennyire volt szoros Trump és Epstein kapcsolata.