Olasz külügyminiszter: Többet tettünk a gázai civilekért, mint az összes európai ország együttvéve

31 gyermeket és 83 kísérőt evakuált Olaszország a gázai övezetből csütörtök hajnalban, írja a Guardian. A menekítés célja a rászorulók kórházi ellátása volt, a betegeket és családtagjaikat Ciampinóba, Milánóba és Pisába szállították kezelésre.

Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Az olasz hatóságok szerint az országban összesen 580 sérült gázai lakost, köztük 180 gyermeket fogadtak be eddig kezelésre. Ezzel Olaszország messze az élre került a gázai palesztinok evakuálásában és ellátásában. Az Olaszországba érkező gázai palesztinok száma még ennél is több, az ezret közelíti, ugyanis többen családegyesítések keretein belül léptek olasz földre.

„Többet tettünk, mint az összes többi európai ország együttvéve. Továbbra támogatjuk a gázai civil lakosságot, és dolgozunk a béke megteremtésén” – mondta Antonio Tajani külügyminiszter a gyermekek fogadásakor. A miniszter megköszönte a munkát az Európai Uniónak, az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) és a humanitárius missziók dolgozóinak, hogy lehetővé tették az evakuálást.

Palesztin édesanya és gyermeke Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

A 2023 óta folyamatos izraeli offenzíva alatt álló Gázai övezetbe messze nem jut be elegendő élelmiszer az ott élő több mint kétmillió ember számára. Az élelmiszerhelyzet a háború kezdete óta folyamatosan romlott, és a helyzet mostanra fokozódott odáig, hogy már éhínségről lehet beszélni. Az emberek nem egyszerűen éhesek és alultápláltak, hanem egyre többen meg is halnak emiatt. (via Ansa)