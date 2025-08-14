Orbán házi újságírója cikkben figyelmeztette az Orbán ötletébe és több NER-oligarchába is belekötő Kubatovot

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke beszédet mond az M4 Sport – Év sportolója gálán a Magyar Állami Operaházban 2023. január 9-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Csütörtökön Orbán Viktor házi újságírójának, a Nemzeti Sport-főszerkesztő Szöllősi Györgynek a cikkével folytatódott a NER történetének legkülönösebb belső konfliktusa, vagyis Kubatov Gábor Örjöngése, ami a NER legnagyobb hatalmú és leggazdagabb figuráit ugrasztotta egymásnak. És amibe, akarva-akaratlan, de maga Orbán Viktor is belesodródott. Ez a bizonyos friss cikk például a Fidesz alelnökének szóló figyelmeztető üzenet a Fidesz elnökének kedvenc újságírójától a Fidesz elnökének kedvenc újságjában. Ki hitte volna, hogy ilyesmi valaha megtörténhet?

A soha nem látott adok-kapok eredetileg azért tört ki, mert Kubatov Gábor, aki egyszerre elnök a Fradiban és alelnök a Fideszben, ismeretlen okból berágott az MLSZ most debütáló előírására, ami szerint az a csapat, amelyik minden bajnoki meccsén hajlandó 5 magyart, köztük egy fiatal magyart szerepeltetni, az nagyságrendileg 150 millió forinttal több éves támogatást kap, mint aki nem tartja be a „magyarszabályt”. Bár a Fradi szavakban a nemzet csapata, ráadásul nagyjából minden meccsre járó focidrukker egyetért a magyarszabállyal, arról nem is beszélve, hogy annak ötletét maga Orbán Viktor lebegtette meg, Kubatov hónapok óta agresszív posztokban támadja az ötletet. Illetve Csányi Sándor MLSZ-elnököt.

Kubatov támadásai szerdán szinte léptek, amikor egy posztban egyszerre támadta a közös fotón szereplő Csányit, Garancsi István oligarchát és Hernádi Zsolt oligarchát, a MOL elnök-vezérigazgatóját. Gondosan kiblörözve a fotó többi szereplőjét, hogy világos legyen, kikre céloz.

Szöllősi friss, ironikus cikkében azt a kétségbevonahatlan tényt boncolgatja, hogy a magyarszabály bevezetése óta a bajnoki gólokat és gólpasszokat összesítő kanadai táblázat első öt helyén 23 évesnél fiatalabb magyar játékosok állnak. És annak a Fradinak a 3-0-ás győzelemmel zárult BL-selejtezőjén, amelyiknek az elnöke ilyen hangosan átkozódik, az összes gólt magyar játékos rúgta, miközben mindhárom gólpassz magyar társtól érkezett. Nagyrészt azon belül is fiataloktól.

Szöllősi cikke kremlinológusoknak való alapanyag. A szerző természetesen nem említi benne név szerint Kubatov Gábort, miközben az egész látványosan neki szól. Finoman, de egyértelműen figyelmezteti viszont Kubatovot arra, hogy az általa támadott ötletet a kormány is támogatja, márpedig nálunk a kormány egyetlen embert jelent:

„(…) amit végül az MLSZ és a sportállamtitkárság szakmai csapata – ha úgy tetszik, Csányi Sándor és Szalai Ádám összefogása kellett, hogy kikényszerítse a szabályt vonakodva, ellenvéleményeket megfogalmazva végrehajtó klubokból.”

A szerző joggal folytatja azzal, hogy

„Nos, erre három forduló után ott tartunk, hogy a legtöbb gól és a legtöbb gólpassz magyar, sőt fiatal magyar játékosok nevéhez fűződik,”

majd azzal a lendülettel újra figyelmezteti Kubatovot, hogy kivel akasztott bajuszt:

„Schmidt Ádám államtitkár büszkén posztolta, hogy az úgynevezett kanadai táblázat első öt helyén öt magyar fiatal áll: Gruber Zsombor, Horváth Kevin, Molnár Rajmund, Gyurkits Gergő, Molnár Ádin, s közülük a legidősebb is mindössze 23 éves.”

Szöllősinek ebben a cikkében abszolúte igaza van, bár az ő igazságbeszéde azért ironikus egy kicsit pont ebben a témában, mert a Felcsúton lakó főszerkesztő csapata, a Puskás Akadémia saját maga is alig szerepeltetett magyarokat eddig, pedig nekik van a messze leggazdagabb akadémiájuk. Éppen ezétt annyira abszurd Szöllősi azon bekezdése, hogy

„Amikor a fülünkbe cseng a sokszor hangoztatott mondat, amely szerint „az akadémiákról nem jön ki senki” (...), akkor gondoljunk arra, hogy bizony komplett évfolyamok végeznek ott minden esztendőben, csak éppen eddig elvétve is alig szorítottak helyet a fiataloknak az NB I-es csapatok öltözőjében.”

Figyelemreméltó, hogy bár egyértelmű, ki a Szöllősi-cikk igazi címzettje, az írás alapvetően szelid hangvételű, nem is olyan konfrontatív, mint Kubatov megnyilvánulásai. Aki jó pár hete teljes nyugalommal durván ócsárolja a főnöke ötletét a legnagyobb nyilvánosság előtt. Vagyis Kubatov példátlaln módon lényegében beszólogat Orbánnak, aki ezzel a közvetett ejnye-ejnyével reagált csak. Hogy ennek mi lehet az oka? Életszerű feltételezés, hogy a Fidesz a saját belső kutatásaikban annyira rosszul állhat, hogy nem ez a megfelelő idő nyilvánosan becsicskítani a választási sikerhez elengedhetetlen Kubatov-lista névadóját.

Az már sokkal érthetetlenebb, hogy maga Kubatov miért hisztériázik. A fiatalszabályon annyi múlik, hogy egy klub 325 helyett akár 500 millió forintot is kaphat éves támogatásként az MLSZ-től, vagyis ha a Fradi nem tartaná be azt, maximum 175 millió forinttól esne el. Ehhez képest - ahogy erre Kele János felhívta a figyelmet - csak a Ludogorec ellen BL-selejtezős továbbjutással 4,3 millió eurót, vagyis 1,7 milliárd forintot keresett a Ferencváros. Amelyiknek a kiemelt satátuszú akadémiája tavaly 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott.