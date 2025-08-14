Prágában léphet fel Kanye West, jogvédők petícióban kérik a polgármestert a koncert betiltására

Prágai emberi jogi szervezetek petíciót indítottak, amiben felszólítják Bohuslav Svoboda főpolgármestert, hogy akadályozza meg az amerikai rapper, Kanye West (YE) fellépését a városban – írja Prague Morning.
A koncertet állítólag azután helyezték át Prágába, hogy lemondták a Rubicon nevű szlovákiai zenei fesztivált, ahol Kanye állítólagos egyetlen idei európai fellépése lett volna. A cseh szervező hivatalosan még nem erősítette meg az eseményt.
A petíciót mintegy három tucat közéleti személyiség írta alá – köztük ügyvédek, művészek, filmesek és Anna Šabatová volt ombudsman –, akik a városvezetés beavatkozását kérik. Az aláírók szerint YE prágai fellépése nemcsak a történelmi emlékezet megsértését jelentené, hanem a katonai erőszak dicsőítését és a náci rezsim áldozatainak megalázását is. Külön kiemelik, hogy ez sértő lenne a cseh katonák, civilek, politikai foglyok, ellenállók és a zsidó közösség számára.
A petíció kezdeményezői felszólítják a főpolgármestert, hogy minden rendelkezésére álló eszközt – a szervezőkkel való egyeztetéstől a városi hatóságokon keresztüli beavatkozásig – vessen be a koncert megakadályozására. Bár a felhívás jelentős nyilvánosságot kapott, a hivatalos szervek megjegyzik: a cseh szervező egyelőre nem erősítette meg az eseményt, és a rövid határidő miatt annak megtartása is kérdéses. Ye saját magát tette páriává a nácizmust és Hitlert éltető, saját magát nácinak, Hitler-imádónak és antiszemitának mondó bejegyzéseivel, a webshopjában árult horogkeresztes pólóval és a Heil Hitler című számával. Nem sokat segített, hogy májusban West közölte, hogy „végzett az antiszemtizmussal” és új verziót készített a Heil Hitlerből Halleluja címmel, náci helyett keresztények utalásokkal.