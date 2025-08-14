Putyin szerint nukleáris fegyverekről is tárgyalhatnak majd Trumppal

Először szólalt meg nyilvánosan Vlagyimir Putyin orosz elnök, mióta tudni lehet, hogy pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozó fő témája az orosz-ukrán háború lesz, de Putyin csütörtöki beszámolója alapján a nukleáris fegyverekről is tárgyalhatnak majd.

„A jelenlegi amerikai kormány véleményem szerint energetikus és őszinte erőfeszítéseket tesz a harcok leállítására, a válság megoldására, és egy olyan megállapodás felé, amely minden, a konfliktusban érintett fél érdekét szolgálja” – mondta Putyin a Kremlben, magas rangú képviselők társaságában.

Fotó: Vyacheslav Prokofyev/via REUTERS

Az elnök szerint a széles körű békéhez hosszútávú feltételek kellenek, a tárgyalások következő szakaszában pedig a stratégiai fegyverek ellenőrzéséről is meg kell majd állapodniuk – ezt nagy valószínűséggel a nukleáris fegyverekre értette.

Bár eddig ilyesmiről nyilvánosan nem volt szó, a 2011 amerikai-orosz nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló szerződés 2026 februárjában jár le. A téma azért is aktuális, mert miután az orosz fél hosszasan húzta a tárgyalásokat, Trump augusztusban bejelentette, hogy nukleáris tengeralattjárókat küldött Oroszország közelébe.

A két elnök magyar idő szerint pénteken este fél tízkor találkozik Alaszkában. Az orosz tárgyalódelegáció egy tagja szerint a két elnök először négyszemközt tárgyal majd tolmácsok közreműködésével, ezt követően pedig egy „szélesebb körű” megbeszélést is tartanak a delegációk részvételével, és szerveznek egy munkareggeli is.

Az ukránok a tárgyaláson nem vesznek részt, miközben Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak. Az európai szövetségesek is aggódnak amiatt, hogy semmilyen befolyásuk nem lesz egy esetleges, Trump és Putyin között létrejövő megállapodás eredményére. (via CNN)