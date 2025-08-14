Szombaton akár 40 fok is lehet

Csütörtöktől vasárnapig harmadfokú hőségriasztást adtak ki az ország teljes területére, ez az Időkép szerint nem véletlen, ugyanis pénteken és szombaton az Alföldön, a délkeleti régiókban ismét megközelítjük, sőt elérhetjük a 40 fokot.

Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

A lap szerint a rendkívül száraz levegőnek köszönhetően legalább az éjszakák nem lesznek annyira forrók, a mélyebben fekvő völgyekben akár 15 fok alatt is lehet a hőmérséklet. Felfrissülés a hét legvégén érkező hidegfronttól várható. Már a front előterében is előfordulhat néhány zápor, zivatar, majd vasárnap elszórtan, a jelenlegi számítások szerint legnagyobb eséllyel a keleti, délkeleti és déli régiókban fordulhatnak elő záporok, zivatarok.

Szombaton megélénkül a szél, vasárnap az északi, északkeleti szelet viszont már erős lökések kísérhetik, nagy mennyiségű csapadékot azonban ettől a fronttól sem remélhetünk. Drasztikus lehűlés tehát nem lesz, de azért élhetőbb időre készülhetünk, hétfőn 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.