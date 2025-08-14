Újabb busz gyulladt ki, ezúttal a Farkasréti temetőnél

Kigyulladt egy BKV-busz csütörtök reggel Budapesten, az Érdi úton a Farkasréti temető és a Süveg utcai megállók között – írja a Telex.

Egy az esetről készült videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója rakta ki Facebookra egy kis Karácsony-kritika kíséretében:

Ez egy napon belül már a második ilyen eset, szerdán a József nádor térnél gyulladt ki egy busz.

A katasztrófavédelem a lapnak azt írta, a busz a XII. kerületi Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél gyulladt ki, a fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Már utómunkálatokat végeznek, beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A BKK Info szerint a baleset miatt a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, de egy autóbusz közlekedik a Farkasréti temető és a BAH-csomópont között. Az 59-es autóbusz pedig terelve közlekedik, nem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.

Karácsony Gergely főpolgármester az esetről a Facebookon azt írta: „Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek. 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel. Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére. A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. Vigyázzunk egymásra.”