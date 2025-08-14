Vajon miért nem adja ki a honvédelmi tárca Ruszin-Szendi szolgálati villájának szerződéseit?

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

A 24.hu közérdekű adatigénylés keretében kikérte a Honvédelmi Minisztériumtól Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök szolgálati villájának szerződéseit, ám a tárca a folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozva nem hajlandó kiadni azokat. Annak ellenére sem, hogy 3 éve alkotmánybírósági döntés mondta ki, hogy egy bűntőeljárás önmagában nem elég indok arra, hogy ne adjanak ki közérdekű adatokat. Azóta egy konkrét ügyben indult per emiatt, amit az adatot kikérő meg is nyert.

Vagyis a tárca cége időhúzásra játszik. De miért? A 24.hu cikke szerint azért, mert ezekből a papírokból világosan kiderül, hogy ki engedélyezte a villa megvételét, felújítását és az ingóságok beszerzését. Márpedig az érintett minisztériumi háttércég, a HM EI Zrt. alapszabálya szerint a ház megvásárlásakor Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt a tulajdonosi joggyakorló, a felújításkor pedig Szalay-Borobrovniczky Kristóf jelenlegi honvédelmi miniszter.