89 taxist kapcsoltak le a Szigeten, hatról még a rendszámot is levették

A Sziget Fesztivál nyolc napja alatt 89 esetben tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot a taxisoknál - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

6 járműről a rendszámot is levették, mert a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást,

többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat - ebben az esetben a rendőrök kivették őket a forgalomból,

általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek (utastájékoztatók, műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája) a járművekről,

és olyan is előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast,

többször is azonosítottak engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást,

emellett az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.

A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében vitték el az utasaikat.

Az ellenőrzés során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította a mulatni vágyókat, ami több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak.

Ezt a sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.