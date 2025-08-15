A fehérvári kórházi vízfertőzés ügyét a kormányzati hallgatás és mellébeszélés teszi igazán súlyossá

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

„Most lett elég! Egy 8 hónapos kislány édesanyja arról tájékoztatott, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba 2 napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett.”

Így kezdődik Magyar Péter péntek délutáni posztja, amely a fehérvári kórház folyóvíz-fertőzési ügyének a legújabb epizódja.

A poszt szerint a kislánynál azt a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki, ami miatt július 27. óta emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a kórházban lévő csapvíz. Magyar csütörtökön benn járt a kórházban, ahol részletesen válaszoltak a kérdéseire, de akkor azt mondták neki, nem fertőződött meg senki.

Magyar Péter felszólította Surján Orsolya országos tisztifőorvost és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy szakítsák meg nyaralásukat és haladéktalanul tájékoztassák az ország közvéleményét, hogy miért hallgatták el hetekig, hogy milyen baktérium található a szülészet, az újszülött sürgősségi osztály és az ambulancia csapvizében. Továbbá tájékoztatást kért arról, hogy hány pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést detektáltak idén és vizsgálnak-e ezzel kapcsolatban halálesetet.

Ez a legfrissebb eset is jól mutatja, hogy a hetek óta zajló ügyben a hivatalos tájékoztatás hiánya, a kormányzati mellébeszélés miatt nagyon nehéz tisztán látni, ami egy egészségügyi témában különösen frusztráló tud lenni a potenciális érintetteknek.

Mit tudunk?

Először Földi Judit, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője kezdett el arról posztolgatni augusztus 3-án, hogy nincs víz a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház B épületében, ahol többek között a szülészet is van. A képviselőt több székesfehérvári anya kereste fel, azzal, hogy napok óta palackokat használnak a ivásra és a babák fürdetésére. A képviselő egy fotót is mellékelt, amelyen egy csap fölé azt írták ki: „Megnyitni szigorúan tilos!” Alá pedig tollal odaírták, hogy augusztus másodika reggel nyolc és augusztus harmadika tíz óra között.

A képviselő augusztus 4-én, tehát a korlátozás vége után egy nappal visszatért a kórházhoz és azt tapasztalta, hogy még mindig nincs víz, sőt a kismamák szerint már a vécéket is palackokkal kell leöblíteni. Az erről szóló videó alá kommentben volt, aki odaírta, hogy a kórházban május elején ugyanezt tapasztalta.

Ezután az RTL is beszámolt augusztus 5-én a helyzetről olyan anyákra hivatkozva, akik szerint hetek, hónapok óta ez a helyzet a székesfehérvári kórházban.

Az RTL-nek egy dolgozó is nyilatkozott, aki azt mondta, a vízprobléma érintette a műtétekhez való bemosakodást, a kézmosást, az eszközök tisztítását, és a legfontosabb egy kórházban: a takarítást. A dolgozó úgy tudta, hogy a problémát egy úgynevezett Pseudomonas baktérium okozta.

Badacsonyi Ákos, vízellátási és csatornázási szakmérnök a híradónak azt nyilatkozta, ezt nem egyszerű kiirtani, és az egészségre is káros. Többek között szőrtüszőgyulladást, fülgyulladást vagy akár még véráramfertőzést is tud okozni.

A kórház augusztus 5-én reagált először egy közleményben, akkor azt írták:

„Mivel a napokban több helyen téves információ látott napvilágot ezért intézményünk szeretné eloszlatni a lakosságban esetlegesen kialakult kételyeket.

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház "B" épületének vízhálózatában fertőtlenítést végeztek a szakemberek. Emiatt az előírásoknak megfelelően 24 órán keresztül kellett a csapokat zárva tartani annak érdekében, hogy hatékony legyen az eljárás. Vagyis az épületben és az abban működő osztályokon volt és van is vízszolgáltatás, csupán a 2025. augusztus 02. 08:00 óra és 2025. augusztus 03. 08:00 óra közötti időszakban volt szükség a fertőtlenítési szabályoknak megfelelően a csapok zárva tartására.

A hálózati fertőtlenítési eljárásra előzetesen felkészült intézményünk a Kormányhivatal iránymutatásai alapján. A pácienseket előzetesen értesítettük, munkatársainkhoz közvetlenül panasz nem érkezett - ezúton is köszönjük szíves együttműködésüket.

A fertőtlenítési eljárás alatt - köszönhetően a gondos felkészülésnek és a dolgozók áldozatos munkájának - a betegellátás zavartalan volt. Ez idő alatt egy újszülött császármetszéssel, hat kisbaba pedig természetes úton jött világra.”

Ebben tehát a kórház azt írja, van víz és volt is vízellátás, csak az említett hétvégén, a fertőtlenítés miatt voltak elzárva a csapok.

Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, egy nappal később a kormányinfón kapott kérdést az RTL-től a székesfehérvári kórház vízhelyzetével kapcsolatban. Gulyás akkor azt mondta, tájékoztatást kért az illetékes tárcától, vagyis a Belügyminisztériumtól, akik azt mondták, korábban csak egyszer volt hasonló helyzet, és cáfolták, hogy ez egy hónapok óta fennálló probléma lenne.

Arról tájékoztattak, hogy a rendszeres és minden kórházban elvárható mikrobiológiai vízellenőrzés során egy kórokozó a megengedettnél nagyobb arányban volt jelen vízben, ezért a kormányhivatal fertőtlenítést hajtatott vére, ami rendben megtörtént. Az igaz, hogy már július 30-án bevezették a vízkorlátozást, de semmilyen egészségügyi problémát nem okozott. A kellemetlenségekért a tárca elnézést kért.

Noha Gulyás Gergely azt állította, hogy a fertőtlenítés rendben megtörtént, egy nappal később, augusztus 7-én újabb tájékoztatást adott ki a kórház arról, hogy folytatódik a vízkorlátozás:

„Folytatódik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház „B” épületében a – 2003-ban teljeskörűen felújított – vízvezeték-rendszer fertőtlenítése. (...)

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szükséges eljárás továbbra sem akadályoztatja majd a biztonságos betegellátást, munkatársaink ahogy eddig is, úgy ezután is mindent megtesznek az osztályokon ápolt páciensek érdekében, akiknek ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést és megértést.

Rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű palackozott víz arra az esetre, amikor vízvételi korlátozásra lesz szükség azért, hogy az alkalmazott fertőtlenítők kellőképp kifejthessék hatásukat – a korlátozást a szakemberek az éjszakai időszakra időzítik majd, hogy minél kevesebb esetleges kellemetlenséget okozzanak a működésben. A fertőtlenítésre azonban szükség van a folyamatos betegellátás és osztályműködtetés érdekében. Szeretnénk megnyugtatni a közvéleményt és az édesanyákat, hogy a betegellátás folyamatos és biztonságos.

A munkálatokat a tervek szerint 2025. augusztus 08-án, pénteken, 19:00 órakor kezdik a szakemberek.”

Így hát ismét maradt a palackos megoldás a kórházban.

Politikai csatatér

Csakhogy ezzel a történetnek még korántsem volt vége. Ahogy arra számítani lehetett, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is meglovagolta a témát, mire az egészségügyi államtitkár, Takács Péter is reagált a Facebookon.