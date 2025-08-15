A kormányhivatal műszaki ellenőrzést rendelt el a két kigyulladt busz miatt

„Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV autóbuszok ügyében” - olvasható a kormányhivatal honlapján.

Először a József nádor térnél kapott lángra egy busz szerdán, majd egy nappal később a Farkasréti temetőnél kellett eloltani egy égő buszt. Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatot kért a tűzesetek miatt, azt írta, haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére. A BKV Zrt. vizsgálatot rendelt el minden autóbuszra.

A kiégett BKV-busz Fotó: Nagy Attila Károly

A kormányhivatal szerint „aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát”. Mint írják, ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV szakemberekre is.

A BKV korábban azt közölte, hogy minden autóbuszt rendszeresen ellenőriznek, és „az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg”. A BKV szerint az esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik, és szerintük a „társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók”. Hozzátették azt is, hogy bár a társaság mindent megtesz a járművek hosszú távú, biztonságos üzemeltetéséért, a közösségi közlekedés biztonságát és megbízhatóságát leginkább az új járművek folyamatos és ütemezett beszerzése szolgálja.”