A mali junta puccskísérletre hivatkozva több tábornokot, és egy francia állampolgárt is letartóztatott

A mali katonai junta elrendelte egy csoport katona és több civil – köztük két mali tábornok és egy állítólagos francia ügynök – letartóztatását, azzal vádolva őket, hogy megpróbálták destabilizálni az országot.

A biztonsági miniszter csütörtök este számolt be erről a helyi televízió híradójában: „az átmeneti kormány tájékoztatja a nemzetet, hogy letartóztatott egy kis, a mali fegyveres és biztonsági erők kötelékébe tartozó, marginális csoportot, akik bűncselekményeket követtek el azzal a céllal, hogy destabilizálják a köztársaság intézményeit” – mondta a tábornok. – „Az összeesküvést sikerült meghiúsítani az érintettek letartóztatásával.”

Daouda Aly Mohammedine biztonsági miniszter két tábornokot is megnevezett, akiket a tervben való részvétellel vádolt, és közölte, hogy az összeesküvés augusztus 1-jén kezdődött. Az állami tévében 11 emberről mutattak képeket, akikről azt állították, hogy a puccs tervezésében részt vevő csoport tagjai. Kevés részletet árultak el a feltételezett puccsistákról, terveikről, illetve az ügyben érintett francia állampolgárról, azon kívül, hogy Yann Vezilier-nek hívják. A mali junta állítása szerint Vezilier „a francia hírszerzés megbízásából járt el, amely politikai vezetőket, civil szereplőket és katonákat mozgósított” az országban.

Assimi Goita, a mali katonai junta vezetője Fotó: PAVEL BEDNYAKOV/AFP

Mali – a szomszédos Burkina Fasóval és Nigerrel együtt – régóta küzd fegyveres felkelőkkel, köztük az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz kötődő csoportokkal. Két katonai puccs után az országot irányító junta 2022-ben kiutasította a francia csapatokat, és Oroszországtól kért biztonsági segítséget. A helyzet azonban továbbra is ingatag, és a fegyveresek támadásai az utóbbi hónapokban felerősödtek. Assimi Goïta tábornok júniusban újabb öt évre „kapott felhatalmazást” a hatalomban maradásra, annak ellenére, hogy a junta korábban ígéretet tett a polgári kormányhoz való visszatérésre 2024 márciusáig. A katonai vezetés májusban feloszlatta a politikai pártokat.

(Guardian)