A rendőrség elfogott egy férfit, aki Magyar Péter megölésére buzdított kommentben

Magyar Pétert fenyegette egy 46 éves Békés vármegyei férfi egy kommentben, internetes agresszióval gyanúsítja a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) , olvasható a police.hu-n.

Mint írják, a Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyon lőni!!” hozzászólást író felhasználót. A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves Békés vármegyei lakost.

Bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói. Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.