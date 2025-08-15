Az ENSZ figyelmeztet, hogy az új izraeli telepek sértik a nemzetközi jogot

Izrael terve több ezer új lakóház építésére egy ciszjordániai zsidó telep és Kelet-Jeruzsálem külterülete között a nemzetközi jog értelmében törvénytelen – mondta ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNCHR) az MTI szerint. A terv az ENSZ szerve szerint erőszakos kilakoltatás veszélyével fenyegeti a közelben élő palesztinokat,

ami háborús bűncselekménynek minősül.

Izraeli pénzügyminiszter a telepek bejelentésekor.
Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Ugyanis az izraeli pénzügyminiszter csütörtökön új zsidó telepek létesítését engedélyezte azzal az indokkal, hogy a lépéssel „eltemetik a palesztin állam ötletét”. Az E1-es, Jeruzsálemet a Maálé Adumim telepesvárossal összekötő, 12 négyzetkilométernyi zónába tervezett építkezés gyakorlatilag elvágná egymástól Ciszjordániát és Jeruzsálemet.

Az UNCHR szerint az, hogy egy megszálló hatalom saját polgárait telepíti a megszállt területekre, háborús bűnnek minősül.

Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Ciszjordániában és az Izrael által 1980-ban bekebelezett Kelet-Jeruzsálemben mintegy 700 ezer zsidó telepes él a 2,7 millió palesztin között. A kritikusok szerint a telepek csökkentik a kétállami megoldás lehetőségét, mivel széttördeli a területet, amelyet a palesztinok a jövőbeli független államuk részének tartanak. Izrael azonban vitatott területnek tartja Ciszjordániát, nem pedig megszálltnak.

