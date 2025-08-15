Bloomberg: orosz hekkerek éveken át hozzáfértek a nyilvánosság elől elzárt amerikai bírósági dokumentumokhoz

Az amerikai bírósági rendszer nyilvántartórendszerében éveken keresztül bújhattak meg orosz hackerek, és olyan érzékeny iratokat loptak el, amelyeket a bírák döntései alapján nem hoztak nyilvánosságra, írja a Bloomberg.

A Bloomberg hozzáfért egy, az ügy kapcsán készült jelentéshez, amely szerint a támadóknak évekig hozzáférésük volt olyan információkhoz, amelyeknek védettnek kellett volna lenniük. A hekkerek behatolást ellopott felhasználói hitelesítő adatok és egy elavult, a szövetségi igazságszolgáltatás által használt szerver sebezhetőségének kihasználásával hajtották végre. A jelentés szerint a támadók kifejezetten a lezárt iratok után kutattak.

A Bloomberg által részben átnézett jelentés nem nevezi meg a támadókat, azonban forrásaik szerint a nyomozók bizonyítékot találtak arra, hogy egy orosz állami támogatású hackercsoportról van szó.

Illusztráció: Sora Shimazaki/Pexels

Nem tudni, hogy a hackerek pontosan mikor törtek be először a rendszerbe, illetve mikor szerzett tudomást a bíróság az hekkelésről, mindenesetre tavaly ősszel a bíróság egy kiberbiztonsági céget bízott meg az incidens kezelésével. A támadók évekig hozzáférhettek olyan lezárt bírósági iratokhoz, amik eddig nem került nyilvánosságra. Nem tudni, hány érzékeny ügy és nyomozás sérülhetett. Kérdéseket vet fel az is, hogy mikor szerezett tudomást a bírósági rendszer a megsértésről, és hogyan reagált rá.

A hekkerek a nyilvánosság elől elzárt dokumentumokra mentek rá, elsősorban kémkedési és egyéb olyan érzékeny ügyekben, mint csalási, pénzmosási és külföldi ügynökkel kapcsolatos eseteket kerestek. Az ilyen iratok gyakran tartalmaznak érzékeny információkat, amelyek rossz kezekbe kerülve bűnügyi és nemzetbiztonsági nyomozások veszélyeztetésére, vagy épp informátorok azonosítására lehet használni. A Bloomberg úgy fogalmaz, ezek a bírósági iratok a kormány legértékesebb dokumentumai közé tartozik, különösen az azokban megnevezett személyek számára.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Az eset nyilvánosságra kerülése egybeesik azzal, hogy Donald Trump találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy megvitassák Oroszország ukrajnai háborújának befejezését. Arra a kérdésre, hogy felhozza-e a hekkertámadást Putyinnál, Trump azt mondta, hallott az incidensről, és megteheti, hogy felhozza. „Ezt csinálják ők. Jók benne. Mi is jók vagyunk benne. Valójában jobbak vagyunk benne” – mondta az elnök.

Az eset kapcsán Peter Kaplan, az Egyesült Államok Bírósági Hivatalának szóvivője nem kívánt nyilatkozni, a washingtoni orosz nagykövetség pedig nem válaszolt a lap megkeresésére.

(Bloomberg)