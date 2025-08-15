Dohánygyár#5: Nyakunkon az új állami lakáshitel. Kinek lesz ez jó?

Úgy nyomja a kormány az új, 3 százalékos lakáshitelt (tisztességes polgári neve: Otthon Start Program), mintha nem lenne holnap. De tényleg olyan jó lesz ez nekünk, amennyire el akarják adni? Mire figyeljünk, kinek érdemes kalkulálni vele, és hogyan készüljön rá jól az ember? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, Argyelán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével és Sándorfi Balázzsal, a Bankmonitor alapító ügyvezetőjével.
Fontos: nagyon sok mindenről esett szó az adásban, de ahogy ott is elhangzott, lehet még egy sor másik, amikre nem is gondoltunk. Ha neked is van kérdésed, küldd el a dohanygyar@444.hu email címünkre! Az összegyűjtött kérdéseket a Bankmonitor szakértői megválaszolják, mi pedig cikkben tesszük majd közzé őket.
Bővebben:
Olvasnivalók:
Hang/kép: Botos Tamás/444
Készült: partneri együttműködésben a Bankmonitor szakértőivel.
Megjelent a rendelet, a szabályozástól a kormány azt várja, hogy már ősszel több ezer új lakás építése induljon el.
A befektető levezette, miért nincs társadalmi szempontból értelme annak, amit a kormány a lakáspiacon csinál.
Elemzők szerint a hitelprogram épp a célközönségét, vagyis az első lakásra váró, kevés önerővel és törlesztési képességgel rendelkező fiatalokat hozza még nehezebb helyzetbe.