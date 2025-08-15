El se tudod képzelni, mire gondolt a Magyar Nemzet, amikor azt írta, mind meghalunk

A rend kedvéért rögzítsük: 2025. augusztus 15. van, az év 227. napja, a Máriák és az Alfrédok ünneplik névnapjukat. Nagyboldogasszony ünnepe van, de augusztus 15-öt más okokból is érdemes megjegyezni: ezen a napon született I. Napóleon (1769-ben) és Ben Affleck (1972-ben), és hunyt el államalapító Szent István királyunk (1038), illetve Machbeth skót király (1057) is. Már csak 132 napot kell várni karácsonyig.

Szóval ezen a mai napon a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk. Na de milyen cikk, és milyen címmel!

Nem akartam lelőni a poént, szóval kitakartam a címhez kapcsolódó tageket, hogy nehezebb legyen kitalálni, vajon milyen bajtól halunk meg mind.

Lehet ennek köze a ma esedékes Trump-Putyin találkozóhoz?

Vagy valamilyen módon összefüggésben állhat a dolog a ma-holnap tetőző újabb hőhullámmal?

Esetleg a Magyar Nemzet kivételesen biztosra ment, és az élet egyik nagy igazságát tárta elénk, hogy tényleg az igazat, és csakis az igazat írhassa meg: a földi élet minden formája véges, és egyszer mind meghalunk? (Mondjuk ebben a formában azért ez sem teljesen igaz, egyes állatfajok, mint mondjuk a Turritopsis nutricula, technikailag halhatatlanok, de ezt csak a rend kedvéét említem meg.)

Valójában persze semmi ilyesmiről szó sincsen. A Magyar Nemzet egy tegnapi hírt tálalt ezzel a felütéssel, amiről egyébként mi is beszámoltunk:

Franciaországban két ember meghalt és legalább 21-en megfertőződtek egy listeria-járványban, amit fertőzött sajt okozott, a megbetegedések pedig Belgiumban is megjelentek.

Aki ezek után még sajtot mer enni, magára vessen.