Hatvanpusztai kalandok és az orosz póráz

Több ember ellen is vádat emelt az ügyészség, amiért az április 22-ei Hadházy Ákos féle tüntetésen ülve demonstráltak a Szabadság hídon. Egyikük a 444-nek elmesélte, mi történt pontosan ott, aztán utána az eljárásban. Azt mondta, a rendőrségi intézkedésnek nem állt ellen, mégis szabadságvesztéssel fenyegetik.
Megfogadtuk Orbán Viktor javaslatát, és megkérdeztük az apját, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán. De előtte még fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.
Miután Magyar Péter elnézett a székesfehérvári kórházba, hogy megtudja, miért fertőzött ott a víz, és mi várható a jövőben, az egészségügyi államtitkár – akinek a tárcájából senki nem járt az intézményben – Lenin-fiúnak nevezte Magyart.
Marsi Anikó szerint nincs különbség a TV2-s műsorvezetés és a Fidesz kampányának részeként megalakult női digitális polgári kör vezetése között.
Buda Péter nemzetbiztonsági elemzőt kérdeztük arról a közleményről, melyet az orosz hírszerzés adott ki, és amely véletlenül ugyanarról szólt, mint amit a fideszes propaganda szokott állítani. Buda szerint az oroszok rántottak egyet a pórázon, úgy, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin várhatóan egy az egyben is beszél egymással alaszkai találkozásuk során a delegációk tárgyalása előtt. Megállapodni várhatólag még nem pénteken fognak, Putyin ugyanakkor már széles körű békéről, és a nukleáris fegyverekre vonatkozó alkuról beszél.
Miután egy nap alatt az olaszok több mint száz gázai civilt mentettek ki és helyeztek kórházi ellátásba, az olasz külügyminiszter azt mondta, „többet tettünk a gázai civilekért, mint az összes európai ország együttvéve”. Spanyolországban már három halálos áldozata van az erdőtüzeknek.
Az amerikaiak virtuális valóságon keresztül irányítható robotpankrációról fantáziálnak, közben Kínában indul az első robotolimpia, ahol bokszolnak is egymással a robotok. Az egyre emberszerűbben küzdő vasöklök csattanásáért odavan a közönség.
Hiánypótló gyűjtés: 385 Dopeman-nyögés 9,5 percben.
A rendkívül száraz levegőnek köszönhetően legalább az éjszakák nem lesznek annyira forrók.
Az orosz beavatkozás alapján a magyar kormánypárt népszerűségvesztése is egyértelmű, hiszen egy viszonylag korai és elég határozott beavatkozás ez a kampányba, állítja a nemzetbiztonsági elemző.
Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.
A rendőrség szerint a főpolgármester legalábbis gyanús.
Az egyik hivatali alkalmazott munkaidőben járt takarítani a volt hegyvidéki polgármester házába, a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.
Heteknek kellett eltelni, hogy kiderüljön, mi okozta a fertőzést, miért áll fenn ilyen régóta, és mi a helyzet a nők kórtermébe bemenő szerelőkkel. Kiderült az is, hogy az államtitkár járt-e a kórházban.
Magyar válaszul azt kérte számon az egészségügyi államtitkáron, hogy mióta fertőzött a víz, senki sem járt a kórházban az egészségügyi tárca részéről.
A szerdai és a csütörtök reggeli eset után délelőtt egy pótlóbusz motortere lángolt a XII. kerületi Alkotás utcában, a megállóban.
Az egyik busz 24 éves volt, miközben a BKV szerint az autóbuszokat nem kéne 10 évnél tovább használni.
Mi lehet az oka, hogy Kubatov ennyi durván támadja Orbán ötletét és erre csak egy ilyen ejnye-bejnyéző cikk a reakció?
Igazat mondott, bár ezt nem szokás bevallani. Hogy meg fognak lepődni majd a digitális nők!
A miniszter szerint Orbán Viktor is meg fogja érteni, hogy mit akarnak a magyarok.
„A kormányzásra készülő TISZA és minden magyar ember nevében azonnali magyarázatot követelek Oroszország hazánkba akkreditált nagykövetétől, hogy kinek a megbízásából, pontosan milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe."
A Harcosok órája című műsorban értett egyet a külügyminiszter az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerdai közleményével, ami a Fidesz főbb vádjait ismétli el Magyar Péterrel szemben.
Ő sem érzékelt beavatkozási kísérletet.
Közös sajtótájékoztatót is tartanak a megbeszélés után.
Az orosz elnök szerint a stratégiai fegyverekről is beszélni kell a széles körű béke érdekében.
A brit miniszterelnök szerint „valós esély” van arra, hogy tűzszünet jöjjön létre Oroszország és Ukrajna között.
Az olaszok eddig több száz beteg gázai palesztint menekítettek ki, és szállítottak kórházba.
Az ország az EU-tól kért segítséget a katasztrófa elhárításához.
Újvidéken például Vučić hívei többször fáklyákat hajítottak a tiltakozók felé a kormánypárt irodájánál, mire a tüntetők betörték az ablakokat.
A képzésbe bekerülő kisiskolások irányítást és összeszerelést, a középiskolások tervezést és gyártást is tanulni fognak.
