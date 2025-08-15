Ismeretlenek ellopták a kecskeméti katonai reptéren álló MIG-29-esek alkatrészeit

A Blikk információi szerint körülbelül két héttel ezelőtt ismeretlenek bejutottak a kecskeméti katonai repülőtérre, és ellopták a MIG-29-esek orrkúpjai alatt lévő lokátortér alkatrészeit.

Ilyen egy működő MIG-29-es, ellopott alkatrészek nélkül Fotó: DANIL SHAMKIN/NurPhoto via AFP

Kecskeméten tárolják azokat a MIG-29-eseket, amik még megmaradtak abból a 28 gépből, amelyek eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkeztek Magyarországra. 2010-ben vonták ki őket a használatból, helyettük érkeztek (és érkeznek még mindig) a Gripenek. A MIG-eket már nem használják, de próbálják olyan műszaki állapotban tartani őket, hogy szükség esetén üzemkészek legyenek.

Úgy tűnik, a tolvajok célirányosan törtek be a bázisra, valószínűleg megrendelésre dolgoztak. A Blikk információi szerint egyszerűen átvágták a drótkerítést, felhajtották, és így be tudtak menni a reptér területére. Nagy kérdés, hogy kinek kellenek a MIG-29 lokátoralkatrészei: bár Magyarországon már nem használja őket a hadsereg, több volt szocialista államban repülnek (pl. Oroszország, Ukrajna, Kuba, Bulgária stb.)

Az esettel kapcsolatban több kérdés is felmerül, többek között az, hogy miként törtek be ennyire egyszerűen a szigorúan őrzött katonai reptérre úgy, hogy senki sem vette észre őket.

(Blikk)