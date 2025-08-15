Kevesebbet költ a végrehajtói kar, de még mindig főként NER közeli cégeknél

Az átlagember számára leginkább a Schadl-Völner-ügyben hírhedté vált Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) a korábbiakhoz képest visszafogta ugyan a költekezést 2023-24-ben, de még így is százmilliós megbízások landoltak NER-közeli cégeknél - derül ki abból a szerződéslistából, amit a HVG perelt ki a MBVK-tól.

2023 júniusától 2024 végéig a korábbi időszakhoz képest kisebb, körülbelül egymilliárd forint körüli összegről szerződött az MBVK. A számszerűsíthető tételek 853,29 milliót tesznek ki, de néhány tanácsadási illetve bérleti szerződés óra- vagy darabáras, viszont nincs adat arról, hogy hány órát, alkalmat fizettek ki.

A legnagyobb tétel egy 635 milliós szerződés, amely televíziós műsorgyártásról és sugárzásról szól. A partner a régi, kedvelt NER-közeli cég, a Digital Minds Kft. Megbízta már őket az MTVA, jutott nekik szponzorpénz a Szerencsejáték Zrt.-től, és ők működtek közre a Rogán Cecíliához köthető – jelentős állami támogatással megvalósuló – sportrendezvényeknél, valamint ez a cég vette meg az állami vagyonkezelőtől a Rába egykori siófoki üdülőjét is.

A Digital Minds 4 fős mikrovállalkozás, amelynek nettó árbevétele 2022-ben 12,7, 2023-ban 13, tavaly pedig 13,9 milliárd forint volt, a két tulajdonos mindig vett ki osztalékot: a 4 év alatt a 10,3-ból 7,8 milliárdot. Az a szerződéslistából nem derül ki, hogy a Digital Minds milyen műsorokat gyártott a karnak, de talán valamilyen oktató- vagy reklámvideókra érdemes gondolni, mert ilyeneket korábban is gyártatott az MBVK, az évek alatt többmilliárd forint értékben.

A második legnagyobb tétel ehhez képest szinte aprópénz: egy 45,6 millió forintos informatikai szakértői tanácsadásra kötött szerződés az Alpha Machine Kft.-vel. Ez egy 2009-ben alapított informatikai cég, a fő tulajdonosa pedig nem más, mint Balásy Bulcsú. Akinek a nevéről az állami propaganda legyártásában és az állami rendezvények szervezésében - Rogán Antaléknak köszönhetően - lényegében monopolhelyzetbe került Balásy Gyula jut eszébe, az jó nyomon jár: a milliárdos Gyula és Bulcsú féltestvérek. Balásy Bulcsú más, hasonló profilú cégeivel egyébként gyakran szerződik például a közmédia is.

A szerződéslista harmadik, dobogós helyén egy 2023 őszi, 23,89 milliós megbízással a Club Tihany Zrt. szerepel: a négycsillagos tihanyi szállodát üzemeltető cég fő tulajdonosai Habony Árpád nagynénjének, Pápa Marianne-nak a gyerekei. Ebben a szállodában tartott szakmai napot szállással, étkezéssel a végrehajtói kar, már nem először, mert 2022 őszén is tartottak ott szakmai konferenciát. A következő évben, 2024 nyarán már a siófoki, szintén 4 csillagos Hotel Azúrban tartott hasonló szakmai napot az MBVK – erre az üzemeltető Breeze Lake Zrt.-nek 21,2 milliót fizettek.

A szerződéslistán van még néhány 10-20 millió közötti tétel, jobbára informatikai és szoftverbeszerzések, de van például egy 12,5 milliós színháztechnikai eszközbeszerzés.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar épülete
Fotó: Google Maps

A vizsgált másfél év szerződései közt nincsenek olyan nagy kiadások, mint pár évvel korábban, a Schadl-időszakban, és ez meg is látszik az MBVK mérlegében: a kar 2023-as nyeresége 1,07 milliárd forint volt, a 2024-es évet ugyan csak fele ennyi, 497 milliós profittal zárták, de tavaly év végén az eredménytartalékban 9,6 milliárd forintjuk volt. Hiába van bőven pénze az MBVK-nak, nem fizetett ki egy közel 2 milliárdos számlát, pedig egy évek óta húzódó perben született jogerős bírósági ítélet kötelezte erre.

Az MBVK amúgy azzal a céggel pereskedett, amelyikkel eddigi legnagyobb összegű szerződését kötötte: a 2017-es szoftverfejlesztési megbízás értéke 3,427 milliárd forint volt, a szerződő fél a Sysdata PSE Kft volt. A Sysdata el is kezdte a munkát és sokáig minden rendben ment, ám 2019-ben, miután Varga Judit igazságügyi miniszter az MBVK felügyeletét államtitkárára, a volt elnök Schadl György mellett most szintén vádlott Völner Pálra bízta, a cég és a kar kapcsolata megromlott.

Egyébként mivel ez már a második vesztes pere volt az MBVK-nak, már 2015-től, a hivatásrend újjáalakításától, az MBVK létrejöttétől egészen 2024 végéig nyomon követhetők a költései. A 2015–2023 között több mint 15 milliárdot költött a végrehajtói kar, a kipróbált, NER-es udvari beszállítók mellett az udvartartás szélesebb köre, Habony Árpád rokona és a kormányfő testvére, Orbán Győző birkózótársa, továbbá a Rogán Antal találmányáról elhíresült Hunguard is feltűnik.

(HVG)

