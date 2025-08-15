Kikerült a Margaret Island és ByeAlex az állami ünnepség programjából, indoklás nincs

Szerdán könnyűzenei elemzéssel jelentkezett Deutsch Tamás:

Ebben felsorolt egy rakás zenészt és együttest, akik szerinte „35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«).

A történeti hűség kedvéért jegyezzük meg, hogy a Magyar Demokrata Fórum (MDF) 1987. szeptember 27-én alakult Lezsák Sándor lakitelki kertjében, az első szabad választás győzteseként az MDF koalícióra lépett az FKgP-vel és a KDNP-vel, az Antall-kormány pedig 1990. május 23-án alakult meg, szóval ha a Deutsch-féle matekkal számolunk, akkor egész pontosan 85 napnyi Mocskos MDF-et követett volna 35 évnyi Mocskos Fidesz, miközben ezen az első választáson Deutsch pártja összesen 21 mandátumot szerzett, de tényleg nem érdemes elveszni a számokban.

A lényeget viszont a Telex szúrta ki: kikerült az állami ünnepségsorozat programjából két előadó, méghozzá pont a fideszes politikus listáján is szereplő Margaret Island és ByeAlex.

A lap azt írja, az MTI kedden adta ki az augusztus 19–20-i esemény fellépőlistáját a Műegyetem rakparton, és bár a Magyar Nemzet júliusi cikkében még szerepelt a Margaret Island, illetve ByeAlex és a Slepp is, (előbbié a Programturizmus oldalán még mindig fellelhető), a legfrissebb közleményben már egyikük sem található meg. A Telex érdeklődésére a Margaret Island és ByeAlex menedzsmentje, illetve a két produkció kiadója, a Gold Record is megerősítette, hogy indoklás nélkül mondták le ezt a két koncertet.

ByeAlex Fotó: (REUTERS/Jessica Gow/Scanpix)

Mivel indoklás nincs, ezért nem lehet egyértelműen összekapcsolni a két előadó kikerülését a programból a Mocskos Fidesz Summer betörésével, de az tény, hogy az utóbbi időben azonban egyre több a kormánykritikus megnyilvánulás a könnyűzenei koncerteken.

A Margaret Island a feloszlása előtti egyik utolsó koncertjét az erdélyi Tusványos fesztiválon adta, ahol az énekesnő, Lábas Viki egy kis szivárványos (pontosabban egy Progress Pride) zászlót lengetett a színpadon. ByeAlex és a Slepp pedig ezzel a számmal jelentkezett be legutóbb:

Az állami ünnepségért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) a Telex megkeresésére azt írta: