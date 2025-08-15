Orbán Viktor már nem is akarja színlelni

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Jelentős változásokat hozott ez a hét Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin viszonyában. Na, nem arra kell gondolni, hogy a magyar miniszterelnök hirtelen hátat fordított volna Oroszországnak: az ellenkezője történt, az eddig is baráti kapcsolat még szorosabbra fonódott.

Amiről eddig csak Orbán kritikusai beszéltek, az most váratlanul hivatalos jelleget öltött, legalábbis ilyen nyíltan még nem jelezte egyik fél sem, hogy egy csapatban játszanak, most pedig mindketten megtették ezt. Ha úgy tetszik, ez itt most Orbán mask off pillanata, amikor már a látszatra se ügyel, és alig egy nappal később az MTI egy az egyben lehozta az Orosz Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata, az SZVR közleményét arról, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A közlemény előtt is voltak azonban már egyértelmű jelei annak, hogy Orbán nem bajlódik többé nüanszokkal, pávatánccal, egyrészt-másrésztezéssel, hanem kiteríti a lapjait.