Ötlábú őzbakot lőttek Székkutason

Augusztus elsején a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz érkezett egy osztrák vendégvadász, aki ki is lőtt egy őzbakot, aminek öt lába volt. Mint kiderült, az ötödik lába a combja belső felén nőtt, és még köröm és fűköröm is volt rajta.

Az erről beszámoló Facebook-posztban azt írták, hogy a bak az öt láb ellenére „teljesen egészségesnek tűnt, nem viselt torz agancsot, és a mozgását sem akadályozta.” Hozzátették azt is:

„A bakot Soós Tibor, a terület hivatásos vadásza már évek óta ismerte, így különös jelentőséggel bírt ez az elejtés.”

via Délmagyar