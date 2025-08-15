Piros festékkel öntötték le Újvidéken a kormánypárt irodáját, ablakok törtek, a rendőrök könnygázt vetettek be

Csütörtök este is folytatódtak Szerbiában a hatalomellenes demonstrációk, több mint 30 szerbiai településen tüntettek a kormány ellen.
Újvidéken a tiltakozók betörték az összes ablakot a Szerb Haladó Párt (SNS) Felszabadulás sugárúton található irodáján, biztonsági kamerákat is megrongáltak, több férfi pedig létrák, székek és más tárgyak segítségével behatolt az épületbe. A homlokzatot piros festékkel öntötték le - írja a Szabad Magyar Szó.
Az N1 újvidéki tudósítója szerint egy füstbombát is bedobtak az épületbe.
A rendőrség kezdetben nem csinált semmit, csak később avatkozott közbe, amikor a tüntetők elindultak az SNS másik irodája felé. Itt viszont már könnygázt vetettek be.
Belgrádban az SNS irodája előtt a párt aktivistái álltak őrt: a Zöld-Baloldali Front által az X-en közzétett videó tanúsága szerint egy csoport feketébe öltözött, fiatal férfi, kezükben vastag, fából készült botokkal.
Batinaši sa štanglama u Kneza Miloša spremni da tuku našu decu! pic.twitter.com/OvxDN6Ov88— Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 14, 2025
Őket kordon választotta el a tüntetőktől, az SNS szimpatizánsai pirotechnikai eszközöket, petárdákat és műanyag palackokat dobáltak feléjük.
SNS-ovci upravo napali građane u Kneza Miloša u Beogradu. pic.twitter.com/5UNCwFaBM1— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 14, 2025
Újbelgrádban a rendőrség könnygázzal tartóztatta fel a tüntetőket, a Szabadság és Igazságosság Pártja közölte: egyik képviselőjüket, Pedja Mitrovicot megverték a kormánypárti aktivisták, ezért kórházba kellett szállítani.
Ivica Dačić belügyminiszter sajtótájékoztatón közölte: összesen 42 rendőr sérült meg a tüntetéseken, és 37 embert tartóztattak le.
Tavaly november 1-jén szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a balesetben tizenhatan haltak meg. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka 2024-ben is folyt, de júliusban bejelentették, hogy használható. Az elmúlt hónapokban többeket felelősségre vontak, volt miniszter is rács mögé került. A tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek Szerbiában, amelyek a mai napig tartanak, komoly tömegeket megmozgatva országszerte. Az egyik legnagyobb tüntetésen mi is ott voltunk:
Bár a szerbiai vasútállomás épületét többször is felújították már, legutóbb a Budapest-Belgrád vasútvonalat építő kínaiak dolgoztak rajta, de a most leszakadt erkélyhez 1965 óta nem nyúltak.
Januárban szállították át a belgrádi Honvédkórházba további gyógykezelésre, ott hunyt el.
Valamint egy miniszterhelyettes is.