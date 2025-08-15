Piros festékkel öntötték le Újvidéken a kormánypárt irodáját, ablakok törtek, a rendőrök könnygázt vetettek be

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Csütörtök este is folytatódtak Szerbiában a hatalomellenes demonstrációk, több mint 30 szerbiai településen tüntettek a kormány ellen.

Újvidéken a tiltakozók betörték az összes ablakot a Szerb Haladó Párt (SNS) Felszabadulás sugárúton található irodáján, biztonsági kamerákat is megrongáltak, több férfi pedig létrák, székek és más tárgyak segítségével behatolt az épületbe. A homlokzatot piros festékkel öntötték le - írja a Szabad Magyar Szó.

Össze is firkálták.
Fotó: STRINGER/AFP

Az N1 újvidéki tudósítója szerint egy füstbombát is bedobtak az épületbe.

A rendőrség kezdetben nem csinált semmit, csak később avatkozott közbe, amikor a tüntetők elindultak az SNS másik irodája felé. Itt viszont már könnygázt vetettek be.

Belgrádban az SNS irodája előtt a párt aktivistái álltak őrt: a Zöld-Baloldali Front által az X-en közzétett videó tanúsága szerint egy csoport feketébe öltözött, fiatal férfi, kezükben vastag, fából készült botokkal.

Őket kordon választotta el a tüntetőktől, az SNS szimpatizánsai pirotechnikai eszközöket, petárdákat és műanyag palackokat dobáltak feléjük.

Újbelgrádban a rendőrség könnygázzal tartóztatta fel a tüntetőket, a Szabadság és Igazságosság Pártja közölte: egyik képviselőjüket, Pedja Mitrovicot megverték a kormánypárti aktivisták, ezért kórházba kellett szállítani.

Kormányellenes tüntetők Belgrádban.
Fotó: MARKO DJOKOVIC/AFP

Ivica Dačić belügyminiszter sajtótájékoztatón közölte: összesen 42 rendőr sérült meg a tüntetéseken, és 37 embert tartóztattak le.

Tavaly november 1-jén szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a balesetben tizenhatan haltak meg. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka 2024-ben is folyt, de júliusban bejelentették, hogy használható. Az elmúlt hónapokban többeket felelősségre vontak, volt miniszter is rács mögé került. A tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek Szerbiában, amelyek a mai napig tartanak, komoly tömegeket megmozgatva országszerte. Az egyik legnagyobb tüntetésen mi is ott voltunk:

Forrás
külföld tüntetés szerb haladó párt belgrád Pedja Mitrovic újvidék sns Ivica Dai Zöld-Baloldali Front szerbia Szabadság és Igazságosság Pártja
Kapcsolódó cikkek

13-ra nőtt az áldozatok száma Újvidéken, ahol leszakadt a vasútállomás homlokzatának egy része

Bár a szerbiai vasútállomás épületét többször is felújították már, legutóbb a Budapest-Belgrád vasútvonalat építő kínaiak dolgoztak rajta, de a most leszakadt erkélyhez 1965 óta nem nyúltak.

Molnár Kristóf
külföld

Meghalt egy 19 éves diák, ő az újvidéki tragédia 16. áldozata

Januárban szállították át a belgrádi Honvédkórházba további gyógykezelésre, ott hunyt el.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

Harminc napra előzetesbe kerültek az újvidéki vasútállomásos tragédia gyanúsítottjai, van köztük egy miniszter is

Valamint egy miniszterhelyettes is.

Fődi Kitti
külföld